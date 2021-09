Fehlende Halbleiter : „Die Lage hat sich noch einmal verschärft“

Herr Daum, Autos und Lastwagen waren bei Daimler 125 Jahre lang unter einem Konzerndach. Jetzt wird das Unternehmen aufgespalten. Wie groß ist Ihr Trennungsschmerz?

Der ist eher begrenzt, weil ich von meinen 35 Jahren, die ich bei Daimler bin, die allermeiste Zeit in der Lastwagensparte gearbeitet habe. Ich mag zwar die Mercedes-Dienstwagen sehr gerne und bin froh, dass ich sie auch weiterhin nutzen kann. Das haben wir so vereinbart. Ich habe in meinem Leben so viele tolle Autos mit Stern fahren können, wie ich es mir als junger Student nie erträumt hätte. Aber mein Herz schlägt für Lkw und Busse – und außerdem bleiben Daimler Truck und Mercedes-Benz ja befreundete Unternehmen.