„Starke Performance im Juni“ : Daimler schürt Hoffnung

Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hat der Daimler-Aktie am Freitag Auftrieb gegeben. Ihr Kurs stieg zeitweise um mehr als vier Prozent auf fast 40 Euro. Die „starke Performance im Juni“, auf die Daimler abhob, zeigte auch der Volkswagen-Konzern in seinen Absatzzahlen, sodass auch der Kurs der VW-Aktie um mehr als 3 Prozent auf 146,60 Euro stieg.

Zwar hat die Corona-Krise, durch die viele Wochen lang Fabriken wie Autohäuser geschlossen werden mussten, Daimler einen Milliarden-Verlust beschert. Doch dieser lag mit 1,68 Milliarden Euro vor Zinsen und Steuern deutlich unter den vom Markt erwarteten 2,07 Milliarden Euro. Auch für die dominierende Mercedes-Sparte hatte der Markt mit 1,4 Milliarden Euro einen deutlich höheren Verlust erwartet als die nun tatsächlich verbuchten 1,13 Milliarden Euro.

Während der Markt mit einem Mittel-Abfluss von 2,1 Milliarden Euro gerechnet hat, schaffte Daimler sogar einen Mittelzufluss von 685 Millionen Euro im Industriegeschäft, wie der Stuttgarter Konzern am späten Donnerstagabend vermeldete. Die Nettoliquidität, die von Analysten kritisch beäugt wird, stieg sogar innerhalb des zweiten Quartals von 9,3 auf 9,5 Milliarden Euro.

Källenius schreibt über Threema

Kurz nach der Pflichtmitteilung an den Kapitalmarkt wandte sich Vorstandschef Ola Källenius mit einer persönlichen Nachricht an die Belegschaft, um diese Zahlen einzuordnen. Daimler habe wegen eines starken Produktportfolios besser abgeschnitten als der Markt, schrieb er in einer über den Messengerdienst Threema verbreiteten Nachricht. „Aber vor allem sind es harte Kostenmaßnahmen und unser effektives Cashflow-Management, die Wirkung zeigen“, schob er nach. Zugleich warnte er davor, in den Normalmodus zurückzukehren, sondern mahnte weitere Anstrengungen an: „Wir müssen unseren Break-Even-Punkt weiter nach unten bringen – durch Kostensenkungen und Kapazitätsanpassungen.“

Zu den Maßnahmen, die Källenius einfordert, ist der Vorstand im Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern, die ihrerseits schnelle Ergebnisse anmahnen. „Ein Team kann nur dann Höchstleistung erbringen, wenn es Perspektive und Orientierung gibt. Dafür muss das Management sorgen“, fordert Michael Brecht, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Daimler-Konzerns. Aus seiner Sicht ist dabei klar, dass der Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2029 bestehen bleiben muss.

„Die Beschäftigungssicherung soll auch in Zukunft Sicherheit im Krisenfall geben. Für solche Zeiten wurde sie schließlich vereinbart.“ Daimler muss nach früheren Angaben von Personalvorstand Wilfried Porth die Kosten auch durch den Abbau von Arbeitsplätzen „im fünfstelligen Bereich“ senken. Die laufenden Abfindungsprogramme könnten dafür möglicherweise nicht ausreichen, so Porth. Entlassungen mag er nicht mehr ausschließen.

Carsharing leidet unter Corona

Für laufende Effizienzprogramme sind im zweiten Quartal 129 Millionen Euro Aufwand verbucht. Dagegen hinterlassen die schlechteren Geschäftserwartungen durch die Corona-Pandemie schon deutliche Spuren. In der Daimler Mobility AG, wo neben den Finanzdienstleistungen auch die neuen Mobilitätsdienstleistungen gebündelt sind, schlagen 105 Millionen Euro Aufwand für Anpassungen bei der Your-Now-Holding zu Buche, die erst im vorigen Jahr durch die Fusion mit den Mobilitätsservices von BMW gebildet wurde. Vor allem das Carsharing, einst von Daimler als Pionier unter dem Namen Car-2-Go entwickelt, hat durch die Corona-Pandemie deutlich an Attraktivität verloren.

Deutliche Belastungen entstehen zudem durch die Straffung des Produktionsnetzwerks. Insgesamt 687 Millionen Euro Aufwand sind im zweiten Quartal schon verbucht worden. Ein dicker Brocken davon entfällt auf den geplanten Verkauf des Smart-Werks in Hambach, der entsprechende Abschreibungen nötig macht. Der Smart wird ab 2022 in China unter der Obhut von Geely produziert, weshalb Daimler eigentlich vorhatte, das Werk in Lothringen künftig für die Produktion der Mercedes-Kompaktklasse zu nutzen.

Käufer für kompletten Standort gesucht

Dieser Plan ist wegen der Marktentwicklung obsolet geworden. Jetzt sucht Daimler für den kompletten Standort einen Käufer. Wie Daimler-Chef Ola Källenius jüngst auf der Hauptversammlung bestätigte, ist man dazu mit dem britischen Ineos-Konzern im Gespräch, der die Produktion eines Geländewagens nach dem Vorbild des Land Rover Defender plant.

In Nordamerika reagiert Mercedes wiederum auf das immer deutlicher erlahmende Interesse an Limousinen. Im gemeinsam mit Nissan betriebenen Werk in Aquascalientes in Mexiko wird künftig nur noch das SUV-Modell GLB produziert. Die bisher dort vor allem für den nordamerikanischen Markt, hierzulande dagegen nahezu unbekannte Limousinen-Variante der A-Klasse wird in die Produktion im Werk Rastatt integriert.

Die C-Klasse wiederum, noch vor wenigen Jahren das absatzstärkste Mercedes-Modell, hat ebenfalls an Marktinteresse verloren und wird künftig nur noch in Bremen, Peking und East London (Südafrika) montiert, nicht mehr aber in Tuscaloosa. Dieser Standort in den Vereinigten Staaten wird komplett auf SUV-Modelle ausgerichtet und auch auf elektrische Varianten davon vorbereitet.