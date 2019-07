Beijing Automotive Group : Noch mehr Chinesen greifen nun nach Daimler

Daimlers chinesisches Partnerunternehmen BAIC hat einen substantielle Anteil an dem deutschen Autohersteller gekauft: Wie die beiden Unternehmen an diesem Dienstag mitteilten, hat BAIC einen konsolidierten Anteil in Höhe von 5 Prozent am Grundkapital der Daimler AG erworben.

Etwa die Hälfte davon erstand BAIC direkt, auf die andere Hälfte sicherte sich das Unternehmen das Kaufrecht. Die Aktien von Daimler verzeichneten vorbörslich Kursgewinne. Auf der Handelsplattform Tradegate rückte der Wert im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 1 Prozent auf 46,54 Euro vor.

BAIC ist kein Unbekannter für den Stuttgarter Traditionskonzern. Seit dem Jahr 2013 ist Daimler laut Mitteilung an BAIC Motor beteiligt, der in Hongkong börsennotierten Tochtergesellschaft von BAIC. Daimler ist zudem im Verwaltungsrat von BAIC Motor vertreten und hält derzeit knapp 10 Prozent der Anteile am Unternehmen.

„Wir begrüßen es sehr, dass unser langjähriger Partner BAIC nun auch ein langfristig orientierter Investor von Daimler ist“, erklärte der neue Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius. „BAIC und Daimler arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren zum beiderseitigen Vorteil vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Wir möchten diese Allianz durch eine Beteiligung an Daimler weiter stärken. Mit diesem Schritt bringen wir zudem unsere Unterstützung für den Vorstand und die Strategie von Daimler zum Ausdruck“, sagte BAIC-Vorsitzender Heyi Xu.

Schon seit dem Jahr 2005 sind BAIC und Daimler über verschiedene Allianzen in China miteinander verbunden. Dazu zählt unter anderem das Joint Venture Beijing Benz Automotive Company (BBAC) zwischen BAIC Motor und Daimler.

Beide Unternehmen betreiben in Peking das nach eigenen Angaben weltweit größte Forschungs- und Entwicklungszentrum von Daimler außerhalb Deutschlands. Im Jahr 2018 wurden 485.000 Pkw verkauft, die das in China ansässige Joint Venture produziert hat. In der ersten Jahreshälfte 2019 setzte BBAC 282.000 Fahrzeuge ab.

Mit dem Autokonzern Geely ist schon ein chinesisches Unternehmen in Daimler investiert. Gründer Li Shufu ist mit einem Anteil von zehn Prozent größter Einzelaktionär.