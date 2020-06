Daimler-Betriebsratschef sauer : „Die SPD-Spitze hat es nicht verstanden“

Zwischen den Auto-Gewerkschaften und der SPD gibt es mächtig Ärger. Die Arbeitnehmervertreter sind erbost darüber, dass das Konjunkturpaket der Bundesregierung zwar sagenhafte 130 Milliarden Euro umfasst, eine allgemeine Auto-Kaufprämie aber trotzdem nicht beschlossen wurde. Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht geht nun vor allem mit der SPD-Spitze hart ins Gericht. Er selbst und auch seine Amtskollegen aus der Auto- und Zulieferindustrie seien „stinksauer“. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert ihn mit den Worten: „Die SPD-Spitze hat es nicht verstanden.“

Brecht zufolge „rollt eine Rationalisierungswelle auf die deutsche Autoindustrie zu, die massiv an die Arbeitsplätze herangeht“. Die Branche habe in Wachstum investiert, nun drohten Überkapazitäten, die man nicht drei oder vier Jahre lang überbrücken könne. Warum ausgerechnet die SPD-Spitze das nicht verstanden und sich vehement gegen eine Kaufprämie für schadstoffarme Benzin- und Dieselfahrzeuge im Konjunkturpaket gesperrt habe, verstehe er nicht. Die Parteispitze habe auch nicht den Dialog mit den Betriebsräten gesucht.

Noch kurz vor den abschließenden Verhandlungen über das Konjunkturpaket hatten sich die großen deutschen Autohersteller lautstark dafür ausgesprochen, den Kauf von Autos mit reinem Verbrennungsmotor ebenfalls zu bezuschussen. Die Ministerpräsidenten der drei „Autoländer“ Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen hatten sie dabei nach Kräften unterstützt. Am Ende scheiterten sie aber vor allem an der strikten Ablehnung der SPD-Spitze, die eine solche Förderung strikt ablehnte.

Stattdessen beschloss die Regierung, den Kauf von E-Autos mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro bis Ende nächsten Jahres mit einer „Innovationsprämie“ von 6000 Euro zu subventionieren. Damit wird die bisherige „Umweltprämie“ verdoppelt. Auch Fahrzeuge mit Hybrid-Motor sollen bezuschusst werden.

Fast alle Arbeitsplätze hängen am Verbrennungsmotor

Das Problem ist: Die deutschen Hersteller verdienen ihr Geld nach wie vor fast ausschließlich mit reinen Verbrennungsmotoren. 95 Prozent der Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie arbeiteten an Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben, sagt Betriebsratschef Brecht. Es gebe nur begrenzte Kapazitäten für Elektroautos, auch der Absatz sei bisher nicht sonderlich hoch. „Das hat man alles ignoriert“, sagt Brecht. „Wenn man meint, man kann weiterhin die Kurzarbeit finanzieren, dann ist das auch eine Variante“, kritisiert er. „Aber wir wollen die Kurzarbeit nicht.“

Vor allem SPD- und Grünen-Politiker sehen das grundlegend anders. Sie werfen der Autoindustrie vor, den Wandel der Technik zu verschlafen und Arbeitsplätze dadurch zu gefährden, dass sie nicht genug taugliche und kostengünstige E-Modelle anbietet. Allerdings lässt sich nicht leugnen, dass es die Kunden sind, die nach wie vor meist zu Autos mit herkömmlichen Verbrennungs-Motoren greifen. Mit Blick auf die Reichweiten können E-Autos noch längst nicht mit Verbrennern mithalten, außerdem gibt es immer noch zu wenige Ladesäulen. Auch in der Anschaffung sind E-Autos vor allem in der Kompaktklasse meist noch zu teuer.

Genau hier setzt die Regierung an, wenn sie beim Kauf eines E-Autos oder Hybriden künftig bis zu 6000 Euro dazugibt. Die allgemeine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent hilft auch der Autobranche. Außerdem schenkt die Regierung den Herstellern und Zulieferern zwei Milliarden Euro, um deren „Zukunftsinvestitionen“ zu fördern. Und weitere 2,5 Milliarden Euro will die Regierung in den Ausbau der Lade-Infrastruktur sowie in die Forschungsförderung rund um E-Mobilität und Batteriezellfertigung stecken.

SPD: „Die Autolobby überspannt den Bogen.“

Kritikern geht das alles zu weit. Sie verweisen darauf, dass alle deutschen Hersteller (bis auf Opel) in den vergangenen Jahren extrem gut verdient haben und beispielsweise BMW dieses Jahr noch eine Dividende an seine Aktionäre zahlen will. So schlimm könne die Not dann ja nicht sein.

Andererseits kürzen und streichen die Hersteller derzeit Ausgaben, wo es nur geht. Die „Automobilwoche“ berichtet an diesem Samstag beispielsweise, dass VW-Chef Herbert Diess vor Topmanagern des Konzerns jüngst abermals deutlich auf Kostensenkungen gedrängt habe. „Wir müssen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Investitionen und Fixkosten gegenüber bisherigem Planungsstand deutlich kappen“, zitiert ihn das Branchenmagazin. Die Nettoliquidität des Konzerns werde „mindestens noch bis Juli wegen schwacher Nachfrage weiter abnehmen“.

Am Ende kann man es drehen und wenden, wie man will: Die Autobranche und insbesondere die Gewerkschaften sind mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung unzufrieden. Der Branchenverband VDA formuliert seine Kritik weniger harsch als Daimler-Betriebsratschef Brecht. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann schießt dafür ebenfalls scharf gegen die SPD-Spitze und warnt vor einem „massiven Vertrauensverlust“ der Beschäftigten gegenüber der Sozialdemokratie. MAN-Konzernbetriebsratschef Saki Stimoniaris kritisiert: „Die Parteispitze der SPD sollte sich hinterfragen. Vertritt sie tatsächlich noch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?“ Der Betriebsratschef des Lastwagenherstellers findet, die SPD gefährde mit ihrer Haltung Millionen Arbeitsplätze. „Wir haben Angst um unsere Zukunft“, sagt Stimoniaris.

Die SPD-Spitze ficht die Kritik jedoch nicht an, sie sieht sich im Recht. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans verteidigt an diesem Samstag in der „Augsburger Allgemeinen“ den Verzicht auf die Kaufprämie für Verbrenner-Autos erbittert. Es könne nicht sein, „dass eine Branche dem Staat diktiert, auf welche Weise die Förderung zu erfolgen“ habe. Die Politik sei nicht „Empfänger von Branchenordern.“ Außerdem profitiere die Autoindustrie massiv von der im Konjunkturpaket beschlossenen Förderung von Forschung und Entwicklung: „Da werden Milliarden investiert“, sagt Walter-Borjans. Für den Spitzengenossen steht fest: „Die Autolobby überspannt den Bogen.“