Softwareunternehmen Comforte : „Wir bieten absolute Sicherheit“

Aktualisiert am

Die beste Werbung für sein Unternehmen entdeckt Michael Deissner fast täglich in den Medien: Meldungen über erfolgreiche Datendiebstähle und Hackerattacken. Sie belegen, wie verletzlich viele kommunale und private Unternehmen sind, weil ihr Schutz gegen Cyberangriffe unzureichend ist. Dabei müssten sich die Verantwortlichen aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden der Wiesbadener Comforte AG nur ein Beispiel nehmen an 15 der weltweit größten Banken oder an sechs der zehn bedeutendsten Kreditkartenunternehmen: Sie vertrauen zum Teil schon seit vielen Jahren auf die Verschlüsselungssoftware von Comforte.

Einmal mit Comforte-Algorithmen verschlüsselte Daten könnten selbst die amerikanischen Militärs und Geheimdienste unter Einsatz modernster Großcomputer nicht mehr lesen, sagt Deissner. Er spricht selbstbewusst von hundertprozentiger Sicherheit. Zwar kann auch Comforte nicht verhindern, dass ein nachlässiger Mitarbeiter eines Unternehmens durch unbedachtes Handeln am PC einem Hacker den Zutritt gewährt. Doch mit den dann möglicherweise abgeschöpften Daten könnte laut Deissner auch der gerissenste Dieb nichts anfangen. Denn die Verschlüsselung sei nicht zu knacken. Das Computerhacken würde zur langweiligen Angelegenheit und seinen Reiz verlieren, wenn alle Firmen derart vorsichtig zu Werke gingen, meint Deissner. Und die Zeitungen wären nicht mehr voller Berichte über Datenklau und Cyberattacken.