Cyberkriminalität : Stimmen und Videos lassen sich immer einfacher fälschen

Aktualisiert am

Sicherheitslecks finden sich allerorten: Die Zahl der Cyberattacken steigt auch in Hessen von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Bild: dpa

Auf sehr gut gemachte Audio- oder Videofälschungen dürften die meisten im Internet schon einmal hereingefallen sein. Hinterher lässt sich herzhaft darüber lachen. Anerkennung für die Fälscher. Gute Idee. Witzig gemacht. Doch aus Sicht von Fachleuten ist das Spiel mit Originalstimmen und bewegten Bildern die nächste große Betrugsmasche, die das Potential hat, die vor einigen Jahren weitverbreitete Fake-President-Masche abzulösen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



„Noch haben wir überraschend wenige Fälle“, sagt Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte des Kreditversicherers Euler Hermes, der zum Allianz-Konzern gehört. „Die Stimmfälschung ist so einfach, und Audio und Video Deep Fake werden wir sicherlich demnächst mehr bekommen.“ Mit seinem Unternehmen hat er zuletzt einen Fall betreut, in dem ein britischer Manager eines deutschen Unternehmens vermeintlich vom deutschen Geschäftsführer an einem Freitagnachmittag beauftragt wurde, 250.000 Euro auf ein ungarisches Konto zu überweisen. Leicht verdientes Geld für eine Gruppe Krimineller.