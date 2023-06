Eigentlich wüssten sie Bescheid und seien Experten in Sachen Cybersicherheit. Die Delegation eines großen deutschen Konzerns habe nicht so recht gewusst, was sie bei seinem Unternehmen sollen, sagt Rolf Schumann, Vorstandsvorsitzender von Schwarz Digital. Sie hätten ja eine sogenannte Anomalieerkennung, seien für Cyberangriffe aller Art bestens gewappnet. Ob die Anomalieerkennung am Mittwoch Urlaub gehabt habe, habe er dann gefragt. Da wären sogenannte ethische Hacker auf der Suche nach Sicherheitslücken nämlich in ihr System eingedrungen und hätten sich dort vier Stunden lang umsehen können. „So wurde die Delegation schlussendlich auf mehrere bekannte E-Mail-Adressen und Passwörter mit zugehöriger IP-Adresse aufmerksam“, sagt Schumann. „Da hat es dann klick gemacht.“

Obwohl viele Unternehmen die Gefahr von Cyberattacken auf dem Schirm haben, seien sie oftmals immer noch unzureichend geschützt, sagt Schumann. Im Februar hat er die IT-Spezialisten des israelischen Cybersicherheitsunternehmens XM Cyber die Angriffsfläche aller Dax-, M-Dax- und S-Dax-Unternehmen sowie von 8 Handelsunternehmen, 35 Flughäfen und den 10 größten Städten Deutschlands untersuchen lassen. Die Schwarz-Gruppe hat XM Cyber Ende 2021 gekauft. Das IT-Unternehmen ist Teil der Strategie des Mutterkonzerns von Lidl und Kaufland, zu einem führenden europäischen Digitalkonzern aufzusteigen.