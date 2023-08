Aktualisiert am

Kleine Spritzen, großes Geld: Szene aus einem mobilen Impfzentrum in Bayern Bild: dpa

Die Quartalszahlen von Biontech haben den Corona-Überflieger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Pandemie ist zur Endemie geworden, und das bekommen auch Biontech und US-Partner Pfizer zu spüren. Abschreibungen auf Lagerbestände ihres Covid-Impfstoffs bescherten den Mainzern im zweiten Quartal einen Verlust von 190,4 Millionen Euro bei vergleichsweise nur 167,7 Millionen Euro Umsatz. Zum Glück verfügt Biontech weiterhin über Milliardeneinnahmen aus den Boomjahren. Aber auch die sind umkämpft.

Vanessa Trzewik Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Neben den Herausforderungen, denen sich die Mitgründer Uğur Şahin und Özlem Türeci im operativen Geschäft und in den Forschungsfeldern Onkologie und Infektionskrankheiten stellen müssen, beschäftigt ab dieser Woche der Patentstreit mit dem Impfstoffrivalen Curevac die Justiz. Vor dem Düsseldorfer Landgericht will Curevac am Dienstag ab 9.30 Uhr eine „faire Anerkennung“ des eigenen geistigen Eigentums erreichen, das die Tübinger bei der Herstellung und dem Vertrieb des Covid-Impfstoffs von Biontech und Pfizer verletzt sehen. Es ist der Versuch eines Verlierers, doch noch etwas vom großen Corona-Kuchen abzubekommen.