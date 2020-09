Ko-Curevac-Gründer im Gespräch : „Wir produzieren den Impfstoff mit Hochdruck“

Noch ist nicht absehbar, wann Curevac die Zulassung für einen Corona-Impfstoff bekommt. Aber die Produktion läuft schon?

Ja. Wir produzieren unsere vielversprechendste Substanz bereits mit Hochdruck für die klinische Prüfung. Das wird genau die Substanz sein, die dann auch auf den Markt kommen soll, sofern die klinische Entwicklung erfolgreich ist. Die Anlage, auf der die Produktion läuft, ist kurz vor Ausbruch der Pandemie von den Zulassungsbehörden entsprechend zertifiziert worden.

Das heißt, Sie hatten für Ihren Impfstoff schon eine ausgereifte Technologie? Wie funktioniert die?

Curevac verwendet den natürlichen genetischen Botenträger Messenger-RNA (mRNA). Es gibt in diesem Zusammenhang in der Natur drei große Substanzklassen: die DNA, das Buch der Zelle, dann die Eiweiße, die sind das Handwerkszeug der Zelle, und als Drittes gibt es die RNA, die Informationen von der DNA zu den Eiweißfabriken in der Zelle bringt und sagt, wie sie hergestellt werden soll. Dieser Botenstoff ist sehr kurzlebig, deswegen wurde sein Potential lange Zeit verkannt. Wir von Curevac waren vor 20 Jahren die Ersten, die das erkannten und begannen, damit zu arbeiten. Das heißt, wir haben lange Erfahrung in der Herstellung von RNA, und die Produktionsanlagen sind entsprechend zertifiziert, dass RNA, die für jedes mögliche relevante Eiweiß kodieren kann, dort hergestellt werden kann. Es handelt sich um eine echte Produktionsplattform.

Hat Curevac denn dieses RNA-Verfahren patentiert?

Das grundsätzliche biologische Prinzip dahinter kann man nicht patentieren. Aber wir haben viele Elemente identifiziert, wie RNA besonders effizient wird, wie man sie gut stabilisiert, wie man sie besonders gut in die Zelle bekommt oder wie man sie produzieren kann – das alles wird patentiert. Auf RNA setzen auch andere Unternehmen, mit dem Unterschied, dass diese überwiegend chemisch modifizierte Bausteine verwenden. Unsere RNA entspricht genau dem, was natürlich in der RNA vorkommt.

Der Curevac-Großaktionär Hopp hat neulich gesagt, bis zum Jahresende könnte Curevac schon hundert Millionen Dosen Impfstoff hergestellt haben. Wie viel Gramm RNA braucht man, um hundert Millionen Dosen herzustellen?

Für Covid kennen wir die Dosis noch nicht. Im Fall von Tollwut, einer absolut tödlichen Erkrankung, haben wir in einer ersten klinischen Prüfung zeigen können, dass mit einer Dosis von einem Mikrogramm, also einem Millionstel Gramm, die notwendige Zahl von Antikörpern produziert wird, die für eine Immunisierung nötig ist.