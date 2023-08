Seit Anfang August sind die Schulferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen beendet. Zu Beginn eines neuen Schuljahres ist es üblicherweise das Kultusministerium, das für Schlagzeilen sorgt. Doch Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft im Kabinett von Hendrik Wüst (beide CDU), hat in diesem Spätsommer einen harten Konkurrenten.

Justizminister Benjamin Limbach trägt seinen Unmut über die Staatsanwaltschaft Köln in aller Öffentlichkeit zur Schau. Erst vor wenigen Tagen platzte dem Grünenpolitiker in einer Sitzung des Rechtsausschusses im Düsseldorfer Landtag der Kragen.

Eigentlich wollte Limbach den Mitgliedern des Gremiums nur den aktuellen Sachstand zu den Ermittlungen in den illegalen Aktienkreisgeschäften rund um den Dividendenstichtag (Cum-ex) erläutern. Ein normaler Tagesordnungspunkt, der sich unter seinem Vorgänger im Amt, Peter Biesenbach (CDU), etablierte. Doch Limbach, oberster Dienstherr über die knapp 1000 Staatsanwälte in NRW, nutzte seinen Vortrag für einen verbalen Angriff auf die Kölner Staatsanwaltschaft und deren früheren Behördenleiter Joachim Roth. Der Minister warf Roth schwere Fehler in der Kommunikation und Unterstützung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Hamburg vor. Das Justizministerium sei darüber teilweise zu spät oder gar nicht informiert worden, sagt Limbach, nun selbst in der Rolle eines Anklägers.