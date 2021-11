Cum-ex-Skandal : Trübe Aussicht für M.M. Warburg

Es geht um viel Geld. Genauer gesagt um 167 Millionen, die die Hamburger Privatbank M.M. Warburg und die Warburg-Gruppe mittlerweile in zweiter Instanz im Streit um Steuerschulden aus „Cum-ex“-Aktiengeschäften von der Deutschen Bank einfordern. Warburg ist weiter der Auffassung, dass der Bankkonzern aus Frankfurt als inländische Depotbank des Leerverkäufers Icap zur Abführung der Kapitalertragssteuer im Rahmen der Aktienkreisgeschäfte rund um den Dividendenstichtag verpflichtet gewesen wäre. Knapp 400 Cum-ex-Trades wickelten die Banken und das Brokerhaus aus London in den Jahren 2007 bis 2011 ab – eine Kapitalertragssteuer wurde dabei nie abgeführt.

Ursprünglich ging es um knapp 47 Millionen Euro. Nachdem die Hamburger Finanzbehörden deutlich mehr Steuerschulden geltend machten, änderte die Warburg-Bank auch ihre Klageanträge vor Gericht. Als die 167 Millionen Euro in der gut besuchten Verhandlung am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt erstmals zur Sprache kommen, hat der ansonsten äußerst souveräne Senatsvorsitzende einen kleinen Aussetzer. Von einer Forderung im niedrigen einstelligen Millionenbereich spricht Richter Peter Scherer zunächst, also von 1,6 Millionen Euro. Dann korrigiert er sich umgehend in Richtung der Warburg-Anwälte: „Sie setzen bitte das Komma woanders!“