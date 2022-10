Cum-ex-Ermittlungen : Razzia bei der Deutschen Bank

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main Bild: dpa

Staatsanwälte und Steuerfahnder haben die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg, die der F.A.Z. in Finanzkreisen bestätigt wurden, war auch die Wohnung des ehemaligen Ko-Vorstandsvorsitzenden Jürgen Fitschen ein Ziel der Ermittler. „Wir bestätigen, dass im Rahmen der seit 2017 laufenden Ermittlungen gegen die Bank in Sachen Cum-ex die Staatsanwaltschaft Köln an unserem Standort in Frankfurt zurzeit eine behördliche Maßnahme durchführt. Wie bereits seit Beginn der Ermittlungen 2017 kooperiert die Bank weiterhin vollumfänglich mit der ermittelnden Behörde“, sagte der Sprecher der Deutschen Bank der F.A.Z. Darüber hinaus wollte er sich nicht weiter äußern.

Dafür gab es Informationen von der federführenden Staatsanwaltschaft Köln. Auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Privatwohnungen zehn Beschuldigter seien von Steuerfahndern aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern sowie von Vertretern des Bundeszentralamts für Steuern und EDV-Sachverständigen aufgesucht worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Köln. Insgesamt seien 114 Ermittler aktiv gewesen, was auf einen Großeinsatz hindeutet.

In diesem Jahr haben Ermittler in Sachen Cum-Ex schon Büros von Banken wie Deka , ABN Amro und Bank of America durchsucht. Bei Cum-ex-Deals geht es um ein Betrugssystem, bei dem beteiligte Investoren, Banken und Aktienhändler sich einmal gezahlte Kapitalertragsteuern mehrfach vom Staat erstatten ließen. Seit Jahren wird gegen eine Vielzahl an Banken und Fondsgesellschaften ermittelt, schließlich wird der Steuerschaden auf mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. Die Deutsche Bank versichert stets, sie habe keine eigenen Cum-ex-Geschäfte betrieben, wohl aber Kunden bei deren Cum-ex-Geschäften etwa mit Finanzierungen und Wertpapierleihen zu Hilfe gestanden.

Gegen rund 80 Mitarbeiter der Deutschen Bank wird ermittelt, darunter der frühere Vorstandschef Josef Ackermann und weitere Vorstandsmitglieder, darunter Fitschen und der im August verstorbene Anshu Jain, die von Juni 2012 bis Mai 2016 die Deutsche Bank als Doppel-Spitze geführt haben.