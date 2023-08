Auch in Zürich sind längst die Schulferien angebrochen. Aber auf der Führungsetage der Bank UBS in der Bahnhofstraße 45 ist an Urlaub derzeit nicht zu denken. Die Mannschaft um den Vorstandsvorsitzenden Sergio Ermotti hat alle Hände voll zu tun. Es gilt, einen genauen Plan zur Integration der Credit Suisse (CS) zu entwerfen. Und zwar schnell.

Bis Ende August soll er stehen. Zur Erinnerung: Die von der Schweizer Regierung beförderte und von der Schweizerischen Nationalbank finanziell stark unterstützte Notübernahme des tief gefallenen Erzrivalen ist formell Mitte Juni vollzogen worden. Erst seit dieser Zeit hat die UBS vollen Einblick in das Zahlenwerk der CS, das gewiss noch so manche böse Überraschung bereithält.

Rund 30.000 Stellen könnten gestrichen werden

Ein böses Erwachen erwartet auf jeden Fall viele Mitarbeiter der Credit Suisse. Aus dem Schulterschluss der beiden systemrelevanten Großbanken entsteht ein Koloss mit 125.000 Mitarbeitern. Auf diese Zahl kommt man, wenn man die Ende 2022 veröffentlichten Zahlen der UBS (74.000 Mitarbeiter) und der CS (50.500) addiert. Allerdings haben seither Tausende CS-Mitarbeiter die Bank verlassen.

Viele von ihnen kamen damit einem Rauswurf zuvor, frei nach dem Motto „Rette sich, wer kann“. Denn dass ein gewaltiger Kahlschlag im Personal droht, ist schon seit dem 19. März klar. An jenem Tag kündigte die UBS an, die Credit Suisse zu übernehmen – und gab zugleich das Ziel aus, rund 8 Milliarden Dollar einzusparen. Davon sollen 6 Milliarden Dollar auf die Kürzung der Personalkosten entfallen. Daraus lässt sich über den dicken Daumen errechnen, dass rund 30.000 Stellen gestrichen werden könnten.

Die UBS kommentiert diese und andere (noch drastischere) Abbauszenarien nicht. Das heizt die Spekulationen intern weiter an und sorgt für enorme Verunsicherung. Dies gilt insbesondere für die Mitarbeiter der Credit Suisse. Sie werden weitaus stärker als die Kollegen von der UBS von dem Sparprogramm betroffen sein.

Das lässt sich allein schon aus den bisherigen Personalentscheidungen ablesen: Aus der alten CS-Führungsriege hat nur ein Mann den Sprung in den UBS-Vorstand geschafft, Ulrich Körner. Vier Fünftel der 160 Führungspositionen in der neuen großen Bankengruppe, die Vermögen von rund 5 Billionen Dollar für ihre Kunden verwaltet, gingen an Leute aus der UBS. Sergio Ermotti geht also auf Nummer sicher: Er vertraut auf die Kräfte, die er bereits gut kennt.

Tatsächlich hat man in der UBS große Angst vor der toxischen Risikokultur, welche die Credit Suisse an den Abgrund geführt hat. Die UBS wolle ihre Kultur auch nach der Integration der CS bewahren, betonte der UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher Ende Mai auf einer Konferenz in London. Mit Blick auf die „außer Kontrolle“ geratene CS-Investmentbank zeigte sich der Ire besorgt über eine allfällige „kulturelle Kontamination“. „Darum werden wir die Messlatte für neue Mitarbeiter bei der UBS sehr hoch ansetzen.“

Große Verunsicherung bei der Belegschaft

Böse Zungen behaupten, dass Kelleher mit diesen Aussagen das Tempo der freiwilligen Abgänge aufseiten der Credit Suisse weiter erhöhen wollte, um die Sozialplankosten in Zaum zu halten. In jedem Fall hat er die ohnehin stark verunsicherten CS-Beschäftigten damit in noch größere Angst versetzt. „Die Stimmung ist unterirdisch“, sagt eine ehemalige CS-Mitarbeiterin, die noch engen Kontakt zu ihren früheren Kollegen hat, im Gespräch mit der F.A.Z.

Das Zähneklappern sei groß. Keiner wisse, wie es weitergehe und nach welchen Kriterien die Leute entlassen würden. „Die UBS-Manager sitzen auf einem hohen Ross. Sie erkennen nicht an, dass auch in der Credit Suisse kompetente Leute sitzen“, erzählt die Frau, die anonym bleiben will. Sie sieht diese These durch den jüngst verkündeten Abgang von Andreas Gerber bestätigt. Der Leiter des CS-Firmenkundengeschäfts in der Schweiz war intern hoch angesehen und leistete gute Arbeit. Seine Sparte ist führend in der Schweiz.