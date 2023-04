Wer die zweitgrößte Bank der Schweiz an den Abgrund geführt hat, kann eigentlich nicht mit Geschenken seiner Anteilseigner rechnen. Doch auf der Hauptversammlung der Credit Suisse (CS) erhielt deren Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann tatsächlich ein Präsent. Auf der großen Bühne des Zürcher Hallenstadions hielt ein Kleinaktionär dem verdutzten Lehmann ein paar Walnüsse entgegen. Dabei handelte es sich jedoch um ein vergiftetes Geschenk. Er habe die Nüsse geöffnet, das Innere gegessen und die Schalen wieder zusammengeklebt. „Es sind hohle Nüsse“, sagte der Aktionär unter dem Gelächter und dem Applaus der gut 1700 Aktionäre, die am Dienstag zur wohl letzten Versammlung dieser Art zusammengekommen sind. Denn die Credit Suisse verschwindet im Bauch des Rivalen UBS und verliert nach 167 Jahren ihre Unabhängigkeit.

Dies ist das Ergebnis der Auffanglösung, auf die man sich vor zweieinhalb Wochen unter dem Druck und der massiven Unterstützung der Regierung in Bern, der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Finanzmarktaufsicht (Finma) geeinigt hatte. Um die geplante Transaktion in keiner Weise zu gefährden, hat die Regierung die Mitspracherechte der Aktionäre beider Banken per Notrecht ausgehebelt. Insofern konnten die CS-Aktionäre am Dienstag nur noch wütend und enttäuscht ihr Leid klagen.

„Das ist nicht fair“

„Die Aktionäre sind beraubt und bestohlen worden“, sagte ein Redner mit Blick auf den Kaufpreis von 3 Milliarden Franken, den die UBS in eigenen Aktien für die volle Übernahme der Credit Suisse bezahlt. Am Freitag vor dem Rettungsmanöver war die Bank noch 7,4 Milliarden Franken wert gewesen. Vincent Kaufmann, Geschäftsführer der Schweizer Anlagestiftung Ethos, rechnete vor, dass der Kaufpreis nur 7 Prozent des CS-Eigenkapitals betrage. „Das ist nicht fair.“ Kaufmann machte die Boni als Grund dafür aus, dass CS-Führungskräfte viel zu hohe Risiken genommen und Kontrollfunktionen ausgeschaltet hätten. Er forderte Lehmann auf, die Verantwortlichen für dieses „beispiellose Debakel“ festzustellen und in Haftung zu nehmen. Auch andere Aktionäre kritisierten die milliardenschweren Boni-Zahlungen in der Vergangenheit. Eine Rednerin schlug vor, der neuen UBS einen Zehn-Punkte-Plan für ethisches Verhalten aufzuerlegen.

Ein Aktionär und Mitarbeiter der CS bezeichnete den Verwaltungsrat als „Verwertungsrat“ und beklagte das jahrelange Führungsversagen, das er vor allem dem ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner in die Schuhe schob. „Die Probleme sind nie gelöst worden. Es sind nur Marionetten ausgetauscht worden.“ Und nun verlören Tausende Mitarbeiter ihren Job, sagte er mit Blick auf die mutmaßlich 25.000 Stellen, die im Gefolge des Zusammenschlusses gestrichen werden könnten.

Lehmann streute Asche auf sein Haupt und zeigte Verständnis für den Zorn der Aktionäre: „Ich kann die Verbitterung, die Wut, den Schock von allen ermessen, die von der Entwicklung enttäuscht sind, die sich überrumpelt fühlen, die betroffen sind.“ Es tue ihm aufrichtig leid, dass man das Steuer nicht mehr zum Guten habe wenden können. „Dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir Sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung“, sagte der 64 Jahre alte Schweizer, der den Feuerlöschposten an der Spitze des Verwaltungsrats erst vor einem Jahr übernommen hatte.