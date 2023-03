Aktualisiert am

Es gibt gewiss schönere Aufgaben, als sich um die Rettung einer systemrelevanten Großbank zu kümmern. Aber in ihrer Rolle als Schweizer Finanzministerin kam Karin Keller-Sutter nun nicht umhin, federführend an der Auffanglösung für die Credit Suisse mitzuarbeiten.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Dabei steht sie erst seit Anfang Januar an der Spitze dieses Ministeriums, das zuvor viele Jahre in den Händen von Ueli Maurer lag. Von Unsicherheit war allerdings keine Spur, als die Politikerin am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz den unter Hochdruck gezimmerten Rettungsplan für die tief gefallene Großbank erläuterte.