Im Firmenjet nach New York : Credit-Suisse-Präsident verstößt gegen Quarantäneregel

Ende April rückte António Horta-Osório an die Spitze des Verwaltungsrats der Credit Suisse. Seither hat der Portugiese mit britischem Pass bei jeder Gelegenheit seine wichtigste Botschaft ins Land getragen: Die von zahlreichen rufschädigenden und kostspieligen Skandalen erschütterte Schweizer Großbank müsse Vertrauen zurückgewinnen und brauche dazu dringend einen Kulturwandel. Fortan müsse jeder Mitarbeiter im Haus ein Risikomanager sein.

Für ihn persönlich gilt diese Vorgabe aber offensichtlich nicht. Der früherer Chef der Lloyds Banking Group, den Queen Elisabeth für seine Verdienste um die britische Wirtschaft im Juni zum Ritter geschlagen hat und der seither seinem Namen ein „Sir“ voranstellen darf, hat gegen Schweizer Quarantäneregelungen verstoßen und damit nicht nur Mitmenschen potentiell einem Risiko ausgesetzt, sondern auch noch ein (weiteres) schweres Reputationsrisiko für die gesamte Bank in Kauf genommen.

Mit dem Firmenjet nach New York

Am 28. November flog Horta-Osório von seiner früheren Heimat London nach Zürich. Zu dieser Zeit galt wegen der Omikron-Variante in der Schweiz eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Großbritannien. Der 57 Jahre alte Banker hätte sich also nach der Ankunft für zehn Tage in häusliche Isolation begeben müssen. Dies tat er zunächst auch. Horta-Osório zog sich in sein Haus im steuerlich günstigen Kanton Schwyz zurück und nahm von dort an mehreren Sitzungen virtuell teil. Doch dann versuchte er, sich über eine Ausnahmebewilligung aus der Quarantäne in den eigenen vier Wänden zu „befreien“. Nach einem Bericht der Zeitung „Blick“ ließ er über einen Vertrauten zunächst auf Kantons- und dann auf Bundesebene ausloten, ob er nicht doch das Haus verlassen dürfe. Doch die Behörden wehrten das Ansinnen entschieden ab.

Trotzdem verließ der Manager am 1. Dezember sein Haus und flog im Firmenjet der Credit Suisse zunächst nach Portugal und dann weiter nach New York zu einer Sitzung des Verwaltungsrats. Mit dem Bruch der Quarantäneregeln verstieß Horta-Osório gegen das Schweizer Epidemiengesetz. Wie ein Sprecher der Bank auf Anfrage bestätigte, hat sich der Verwaltungsratspräsident deshalb inzwischen selbst angezeigt. Auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) sowie der Verwaltungsrat wurden über den Vorfall informiert. Intern ist das Entsetzen groß: „So etwas darf nicht passieren“, sagte ein CS-Manager der F.A.Z.

Unbeabsichtigt gegen Quarantänebestimmungen verstoßen

Offiziell äußert sich die Bank wie folgt: „Die Credit Suisse bedauert, dass es im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit ihres Präsidenten zu einem Verstoß gegen die Quarantänebestimmungen gekommen ist.“ Die Einhaltung der geltenden Gesetze und Richtlinien habe für die Bank und ihren Präsidenten persönlich höchste Priorität. Horta-Osório behauptet in der Pressemitteilung, er habe unbeabsichtigt gegen die Schweizer Quarantänebestimmungen verstoßen. „Ich bedauere diesen Fehler aufrichtig. Ich entschuldige mich und werde dafür sorgen, dass dies nicht wieder vorkommt.“

Das Verhalten des Präsidenten wird im Verwaltungsrat der Bank gewiss für Diskussionen sorgen. Auch von außen kommt Kritik. Die Schweizer Juristin Monika Roth, die auf Compliance und gute Unternehmensführung (Corporate Governance) in der Finanzbranche spezialisiert ist, meint, dass Horta-Osório nun zurücktreten müsse. Die CS könne sich ein solches Verhalten ihres Präsidenten nicht leisten, sagte Roth im „Blick“. Nur schon dass Horta-Osório eine Ausnahmebewilligung habe erwirken wollen, sage viel über dessen Haltung aus.