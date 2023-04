Credit-Suisse-Pleite : Schmilzt der Markenwert der Schweiz dahin?

Aktualisiert am

Das Matterhorn, Schokolade, Taschenmesser und Banken: Mit der Credit Suisse ist eine Säule der Marke Schweiz ins Wanken geraten. Jetzt kommt es auf die anderen an.

Die Marken der Schweiz galten lange als so solide wie das Matterhorn. Bild: dpa

Die Toblerone soll perspektivisch die Markenbezeichnung „Schweizer Milchschokolade“ verlieren. Da der Hersteller Mondelez eine Produktion für die Schokolade Ende 2023 in der Slowakei eröffnen möchte, darf sich die Schokolade nicht mehr auf ihre Schweizer Herkunft berufen. Bisher wird sie ausschließlich in Bern produziert. Auch das Matterhorn musste aufgrund der „Swissness“-Gesetzgebung schon von der Verpackung verschwinden. Das Gesetz besagt, dass gewisse Markenzeichen der Schweiz nur verwendet werden dürfen, wenn der Großteil des Produkts in der Schweiz produziert wurde.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Für den Lebensmittelkonzern Mondelez ist das offenbar ein Opfer, das er gewillt ist, einzugehen, um die Produktionskapazitäten auszuweiten. Das wirft die Frage auf: Wie viel ist das Schweizerkreuz als Marke wert, wenn es aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen einer Traditionsmarke aufgegeben werden kann?

Noch dringlicher wird die Frage, wenn neben der Schokolade auch das Schweizer Bankwesen wackelt. Das Debakel um die Großbank Credit Suisse wirft die Finanzbranche der Eidgenossenschaft in eine Vertrauenskrise. Das Schweizer Bankgeheimnis existiert seit zehn Jahren nicht mehr und ist damit schon lange Geschichte. „Die Schweiz steht aber weiterhin für Unabhängigkeit, und die Banken haben den Ruf einer Solidität vergleichbar mit dem Matterhorn“, sagt Markenexperte Christoph Prox vom Marktforschungsunternehmen Kantar. „Aber der jetzige Schaden für die Credit Suisse, die UBS und die Schweiz als Ganzes ist signifikant.“

Verbrannte Marke ohne Vertrauen

Einer Aufstellung des Beratungsunternehmens Brand Finance zufolge war die Credit Suisse mit rund 6 Milliarden Schweizer Franken (6,1 Milliarden Euro) im Sommer 2022 noch die sechstwertvollste Marke der Schweiz. Die konkurrierende UBS stand mit 8,5 Milliarden Franken an zweiter Stelle der Liste hinter dem Lebensmittelkonzern Nestlé .

Nun soll die UBS die Credit Suisse für rund 3 Milliarden Franken (3,1 Milliarden Euro) übernehmen. Im Kaufpreis enthalten sind neben der Marke noch die Infrastruktur, das Personal und die Geschäfte der Credit Suisse. Die Marke dürfte in den Kaufpreis nur noch einen Bruchteil ihres vorherigen Wertes von 6 Milliarden Franken einbringen. Vertrauensverluste haben sich über Jahre angehäuft und sich über den vergangenen Herbst und Winter nur verschärft – bis zu dem schicksalhaften Tweet des saudischen Großaktionärs, der die Bank nicht zusätzlich stützen wollte.

Mehr zum Thema 1/

„Das höchste Gut für Marken ist Vertrauen“, sagt Markenexperte Prox. Dieses müsse über Jahrzehnte aufgebaut werden. „Unterminiert werden kann es innerhalb von Tagen.“ Als Nächstes schlagen die Integrationskosten der Marke zu Buche. Auf der Generalversammlung der UBS wurde in Aussicht gestellt, die Marke Credit Suisse zumindest im Heimatmarkt noch zu erhalten. Wäre das der Fall, blühte der UBS eine ähnliche Aufgabe, wie sie die Deutsche Bank hierzulande mit der Postbank hat: zwei Marken unter einem Dach zu führen, ohne dass sie einander kannibalisieren.

Zweigleisig, ohne Kollision

Unter den beiden Marken müssen die Banken verschiedene Dienstleistungen bieten, die in der Vermarktung voneinander abgegrenzt werden, während die Betriebskosten für beide Unternehmen möglichst gering gehalten würden und es wenige Parallelstrukturen gäbe. Neben zwei Werbebudgets müsste die UBS auch weiter in die Marke Credit Suisse und den Betrieb der Bank investieren. IT-Infrastrukturen könnten zusammengelegt werden, aber nach außen bräuchte es noch immer beispielsweise zwei verschiedene Filialnetze.

Zuletzt besteht noch erhebliche Gefahr für die UBS durch den Abbau der Altlasten der Credit Suisse. Allerdings: Hierin liegt auch eine Chance für die UBS und das Schweizer Bankenwesen, sollte die stabil dastehende UBS die Übernahme gut verdauen.

Indes hat der Kollaps der Credit Suisse nach Einschätzung von Prox auch Auswirkungen auf den restlichen Schweizer Finanzsektor. Egal ob es sich um die Lebensversicherungs- oder Vermögensverwaltungssparte von Swiss Life, eine Zürcher Kantonalbank oder die Zurich Versicherungsgruppe handle: Sie alle dürften von dem Vertrauensschock hinuntergezogen werden.

Chance für Wettbewerber

Selbst, wenn Kunden „Swissness“ noch immer positiv wahrnehmen, wie Heiko Schlag, Deutschlandchef der Schweizer Privatbank Julius Bär, vor Kurzem der F.A.Z. sagte. Infolge des Imageschadens für den Schweizer Finanzplatz dürften ausländische Wettbewerber aber den Abstand zu den Schweizern verringern können, wie Kantar-Experte Prox meint. Nicht etwa, weil sie ihr Geschäft besser machten. „Aber weil die Schweizer so stark verlieren.“

Das Gesamtbild für den Wert des Schweizerkreuzes ist gemischt. In der Rangliste der wertvollsten Ländermarken von Brand Finance ist die Schweiz 2023 im Vergleich zum Vorjahr vom 14. auf den 15. Platz abgerutscht. Im Bereich der Finanzen, für den die Schweiz bekannt und berühmt war, ist die Marke stark angekratzt. In anderen Bereichen steht sie aber noch gut da.

Andere Marken haben Bestand – bis jetzt

Die Schweizer Uhrenindustrie genießt weiterhin hohes Ansehen. Marken wie Rolex und Omega erfreuen sich global hoher Nachfrage – auch wenn konkrete Verkaufszahlen in der verschlossenen Branche selten bekannt gegeben werden. Analystenschätzungen zufolge dürfte Rolex im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Uhren verkauft haben. Bei einem Durchschnittspreis von 10.000 Franken dürfte das einen Jahresumsatz von bis zu 12 Milliarden Franken ergeben.

Auch das berühmte Schweizer Taschenmesser von Victorinox wird infolge des Zusammenbruchs der Credit Suisse nicht weniger wertvoll. Aber Kantar-Experte Prox mahnt: „Sollten andere Marken ins Wanken geraten, werden sich Beobachter fragen, was da generell gerade in der Schweiz los ist.“