Schweizer Großbank : Credit Suisse holt die Saudis

Aktualisiert am

Die Credit Suisse am Paradeplatz in Zürich Bild: REUTERS

Die Credit Suisse (CS) hat am Montag die in der vergangenen Woche angekündigte Kapitalerhöhung auf den Weg gebracht. Dadurch sollen der krisengeschüttelten Schweizer Großbank insgesamt 4 Milliarden Franken zufließen.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Die zweistufige Aufstockung muss noch von einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 23. November in Zürich genehmigt werden. Den bestehenden Aktionären werden die 889 Millionen neuen Aktien zum Preis von jeweils 2,52 Franken zum Bezug angeboten. Das entspricht einem Abschlag von 32 Prozent gegenüber dem Kurs von Ende vergangener Woche. Damit will man brutto rund 2,2 Milliarden Franken einsammeln.