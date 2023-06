Aktualisiert am

Nach 167 Jahren geht an diesem Montag die einst stolze Schweizer Bank in der UBS auf. In ihrer Geschichte lagen Licht und Schatten immer eng beieinander.

Während der Demonstrationen zum 1. Mai erwischte es auch Alfred Escher. Linke Kapitalismuskritiker beschmierten die Statue des wohl berühmtesten Schweizer Wirtschaftsführers mit rosa Farbe. Das Denkmal steht vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Von dort blickt der in Bronze gegossene Escher (1819–1882) in Richtung Bahnhofstraße, die rund achthundert Meter weiter am Paradeplatz endet.

An diesem belebten Platz im Herzen der Stadt befindet sich das imposante Hauptquartier der Credit Suisse. Das 1876 erbaute Schmuckstück aus Sandstein geht jetzt in den Besitz der UBS über. Der Schweizer Erzrivale übernimmt die gesamte Credit Suisse. Wie die UBS am Montag mitteilte, ist diese Mitte März angekündigte Notübernahme nun auch rechtlich vollzogen.