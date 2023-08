Yang Huiyan war Mitte zwanzig und plötzlich die reichste Frau Asiens. Ihr Vater hatte als Landwirt und Bauarbeiter angefangen und war in den Neunzigerjahren in Chinas boomender Immobilienbranche zum Milliardär aufgestiegen. Schon als Teenagerin soll er sein zweitältestes Kind zu Meetings mitgenommen haben; später schickte er sie fürs Studium nach Ohio. Kurz vor dem Börsengang seines Konzerns Country Garden im Jahr 2007 vermachte er ihr seine Anteile an dem Imperium, das seinen Sitz in der Nähe von Hongkong hat. Für Yang, geboren 1981, ging es danach steil bergauf. Ihr Vater band sie auch operativ ein. Vor gut zehn Jahren wurde sie sein Vize; vor fünf Jahren Ko-Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im März trat ihr Vater zurück, seitdem ist sie alleinige Aufsichtsratschefin.

Im Jahr 2021 attestierte ihr das Magazin Forbes ein Vermögen von knapp 30 Milliarden Dollar. Country Garden stand im Jahr 2021 auf Rang 139 in der Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt, einige Plätze hinter BASF, einige vor Lockheed Martin, Walt Disney oder Siemens. Country Garden hat nach eigenen Angaben 200.000 Mitarbeiter, war der größte Immobilienentwickler in ganz China. Selbst als die Konkurrenz um Evergrande schwankte, galt Country Garden noch als vergleichsweise stabil.