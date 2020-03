Modebranche in Pandemie-Zeiten : „Eine nie dagewesene Herausforderung“

Gerry Weber versucht, das Beste aus der Situation zu machen. „Braucht man für Videokonferenzen wirklich eine Hose?“, fragt der Modehändler aus Westfalen auf seiner Internetseite und gibt den Kundinnen Tipps für die richtige Kleidung im Homeoffice. Der Modehändler hat erst im Januar sein Insolvenzverfahren abgeschlossen, die Ladenschließungen treffen das Unternehmen hart. Im Online-Shop gewährt Gerry Weber eine verlängerte Rückgabefrist von 30 statt wie zuvor 14 Tagen.

Noch stellt das Unternehmen keinen spürbaren Anstieg im E-Commerce fest. Falls die Lust auf Mode im Frühling anziehe, sei der Modehändler aber online gut aufgestellt. „Wir glauben fest an unsere Mitarbeiter, mit denen wir schon durch schwierige Zeiten gegangen sind, und an die Marke Gerry Weber“, sagt der Vorstandsvorsitzende Alexander Gedat. Viele Modehändler, die von Mittwoch an ihre Geschäfte in Deutschland schließen mussten, sehen ihre Existenz bedroht. Der Handelsverband Deutschland (HDE), der 300 000 Unternehmen aus dem deutschen Einzelhandel vertritt, sieht besonders die Textilbranche in Gefahr. „Die neue Frühjahrsmode wurde geliefert und muss gezahlt werden. Diese Kleidung kann man ja im Herbst nicht mehr verkaufen“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Wie stark die Branche vom Coronavirus betroffen ist, zeigt sich am größten Hersteller der Welt. Die Inditex-Gruppe, zu der die Marke Zara gehört, verzeichnete schon in den vergangenen Wochen einen hohen Umsatzrückgang, die Erlöse brachen in den ersten beiden Märzwochen um knapp ein Viertel ein. Auch der Modekonzern Hugo Boss hat mittlerweile einen Großteil der Geschäfte geschlossen – damit ist absolut klar, dass sich die Prognose des börsennotierten Unternehmens für dieses Jahr nicht halten lässt. Hugo Boss, das noch vor wenigen Jahren ein Kandidat für den Dax war, ist an der Börse nicht einmal mehr 1,4 Milliarden Euro wert.

Peek & Cloppenburg, dessen Düsseldorfer Gesellschaft in Deutschland insgesamt 66 Filialen betreibt, sieht auf Nachfrage „nie dagewesene Herausforderungen in der 110-jährigen Geschichte". Und auch der Modekonzern H&M sagt, dass eine kurzfristige Auswirkung auf das Geschäft unvermeidlich sei. Unter Berücksichtigung der Kosten und des Risikos werde nun „sorgfältig evaluiert, um mit dem Virus verbundene negative Auswirkungen so weit wie möglich abzuschwächen". Pausentaste reicht nicht Daniel Riedo, Gründer des Luxusmodehändlers Apropos, wünscht sich schnelle Hilfe vom Staat. „Allein Steuerstundungen werden uns Händler definitiv nicht retten können." Er wünscht sich mehr „unbürokratische Hilfe". Und das von allen Seiten: „Unsere Vermieter zeigen keinerlei Solidarität oder Entgegenkommen, und der Spruch ,gemeinsam die Pausetaste drücken' ist hier nur Wunschdenken." Anderswo erklären sich gleichwohl erste Großvermieter bereit, auf Mieten zu verzichten. Die Pausetaste erhoffen sich viele Händler auch von ihren Lieferanten. Aus der Branche heißt es, die Hersteller dürften keine Ware mehr an die Ladengeschäfte versenden – und am besten auch keine Rechnungen. Auch Stephan Krug bat seine Lieferanten um einen Warenstopp. Er leitet den Schuheinkaufsverbund Sabu, in dem sich selbständige Schuhfachhändler organisieren. Mode sei ein Saisongeschäft, sagt er. Momentan würden vor allem Übergangswaren geliefert werden, die im Sommer keiner mehr kaufen will. „Wenn wir wieder eröffnen, dann müssen wir auch mit der richtigen Ware öffnen." Mehr zum Thema 1/ Der Modehändler Marc O'Polo war einer der ersten Textilhändler, der dem Wunsch der Händler nachkam. „Mit dem Auslieferungsstopp reduzieren wir den Warendruck bei unseren Partnern und entlasten ihre Lagerkapazität", sagt Dieter Holzer, Chef des Textilunternehmens. Allein das könne die Modeindustrie nicht retten. Holzer plädiert für einen Sonderfonds für den mittelständischen Fachhandel sowie Bundesbürgschaften für Warenlieferungen, um Lieferketten abzusichern. Hersteller klagen Thomas Lange, Hauptgeschäftsführer von German Fashion, merkt schon jetzt Folgen für die Hersteller: „Wir haben eine Schockstarre in der Industrie gesehen, weil die Ankündigung der Ladenschließungen zu einer riesigen Stornierungswelle geführt hat", sagt er. In dem Verband sind gut 350 hauptsächlich mittelständische Hersteller von Mode und Textilien organisiert. „Die Industrie trägt das Beschaffungsrisiko und der Verkäufer das Absatzrisiko. Man kann die riesigen Herausforderungen nicht durch einseitige Stornierungen lösen." Noch vor zwei Wochen haben die Hersteller darüber geredet, wie sie Lieferengpässe verhindern und den Handel bedienen können. Wenn nun die Geschäfte geschlossen bleiben, stehen auch die Produzenten vor Problemen, weil schon die Beschaffung für die Herbstmode läuft und sie Verpflichtungen eingehen mit ihren Vorlieferanten. „Die Industrie ist genauso gebeutelt wie der Handel, weil sie die Lieferketten aufrechterhalten und gleichzeitig ausliefern muss." Die Hersteller tüfteln nun mit den Handelspartnern daran, wie sie die Einschränkungen gemeinsam bewältigen können, etwa mit Zahlungsverschiebung oder ausgesetzten Lieferungen. Auch Stephan Krug findet, man müsste jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen. „Wir können nur auf die Kulanz unserer Lieferanten hoffen", sagt er. Ihm sei bewusst, dass Kaufverträge eigentlich verbindlich seien. Der Verbund versucht seinen Mitgliedern auch bei der Zwischenfinanzierung zu helfen, die RSB Retail+Service Bank ist Teil der Sabu. Viele andere Händler hätten diesen Luxus nicht. „Doch wenn es keine Händler mehr gibt, dann können die Lieferanten bald an niemanden mehr ihre Ware verschicken."

