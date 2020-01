Wegen Coronavirus : Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China

Die Lufthansa streicht ihre Flüge vom und zum chinesischen Festland. Die Entscheidung gilt bis zum 9. Februar und betrifft auch alle Flüge der Swiss und Austrian Airlines, wie der Konzern am Mittwoch erklärte. Chinesische Ziele sollen demnach „noch ein letztes Mal“ angeflogen werden, auch um Crewmitglieder nach Hause zu holen. Zuvor hatten bereits etliche andere Fluggesellschaften wie etwa American Airlines oder British Airways Verbindungen nach China gestrichen.

Aus operativen Gründen sei die Buchungsannahme für China-Flüge sogar bis Ende Februar gestoppt worden, teilte die Lufthansa mit.

Am Mittwoch hatte es an Bord einer Lufthansa-Maschine einen Corona-Verdachtsfall gegeben. An dem in Nanjing gelandeten Flug LH780 aus Frankfurt hatte auch ein Mann teilgenommen, der von den chinesischen Behörden als Risikofall eingestuft wurde, bestätigte Lufthansa in Frankfurt. Der Chinese soll gehustet haben und zwei Wochen zuvor in der Stadt Wuhan gewesen sein, in der das neuartige Coronavirus zuerst bemerkt worden war. Ob er tatsächlich infiziert ist, blieb zunächst unklar.

Die Passagiere, die jeweils drei Reihen vor und hinter dem Mann saßen, seien von den chinesischen Behörden ebenso untersucht worden wie die Crew des Airbus A 340, sagte der Lufthansa-Sprecher. Nach der medizinischen Untersuchung seien sie als unbedenklich entlassen worden. Flugbegleiter und Piloten seien dann umgehend in die nächste Maschine nach Frankfurt umgestiegen. Der Rückflug LH781 sollte am Mittwochabend in Frankfurt landen. Die deutschen Behörden seien über das Vorgehen informiert worden, erklärte die Fluggesellschaft.

Die Vereinigten Staaten evakuieren ihre Staatsbürger aus China

Bis zum Mittwochnachmittag hatte die Lufthansa ihr Zögern mit einem Flugstopp nach China damit begründet, dass es zwischen den Heimatbasen Frankfurt und München kaum direkte Verbindungen in jene chinesische Großstädte gibt, die wegen der Verbreitung des Corona-Virus unter Quarantäne stehen. Hinzu kommt, dass in diesen Tagen Geschäftsreisende kaum Richtung Fernost unterwegs sind, weil die meisten Geschäftspartner vor Ort aufgrund des Neujahrsfestes und der medizinischen Situation bis zum 7. Februar Betriebsferien haben.

Mehr zum Thema 1/

Noch drastischere Maßnahmen unternehmen derweil die Vereinigten Staaten und Japan. Sie evakuieren ihre Staatsbürger aus China. Die Regierung in Australien will, dass ihre Staatsangehörigen bei der Rückkehr aus der vom Virus am stärksten betroffenen Provinz Hubei auf der Weihnachtsinsel, einem australischen Territorium im Indischen Ozean, zunächst unter Quarantäne gestellt werden.

Die Bundesregierung ist derzeit zurückhaltender. Sie plant nach Angaben des Auswärtigen Amtes für die nächsten Tage einen Sonderflug der Luftwaffe, um Deutsche aus der Region Wuhan zurückzubringen. Sie sollen nach ihrer Ankunft in Frankfurt zunächst unter Quarantäne gestellt werden. Über die genauen Quarantänebedingungen gibt es derzeit intensive Gespräche zwischen Bundesgesundheitsministerium und hessischer Landesregierung, wie die Staatssekretärin des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, Anne Janz, am Mittwoch sagte.

In China stieg die Zahl der Virus-Toten derweil auf 133. Bis Dienstag wurden 1459 neue Erkrankungen gemeldet, damit gibt es inzwischen fast 6000 Fälle in China. Außerhalb Chinas wurden bislang etwa 60 Erkrankungen in 15 Ländern bekannt. In Deutschland wurden am Dienstag vier Fälle in Bayern bestätigt. Weitere Erkrankte gibt es in den Vereinigten Staaten, Frankreich und Singapur. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigte sich zuletzt dennoch zuversichtlich, dass China den Ausbruch des Virus in Schach halten kann