Quarantäne in Italien : „Im Moment ist nichts zu machen“

In Vo’ gab es danach offenbar dicke Luft unter den Einwohnern. Quarantäne für alle wegen ein paar unvorsichtigen Mitbürgern, gar einigen Chinesen, wurde anfangs gemurrt. Zur Überraschung auch von Granzon stellte sich heraus, dass ausgerechnet in der benachbarten Fabrikhalle Chinesen mit Bekleidungsproduktion befasst sind. „Wie üblich arbeiten die Tag und Nacht und lassen sich nie blicken“, sagt Granzon.

Zwei Chinesen waren vom chinesischen Neujahrsfest aus der Heimat zurückgekehrt, wegen der eingestellten Flugverbindungen zwischen China und Italien über Amsterdam gereist und deshalb am Flughafen nicht als Heimkehrer identifiziert worden. Angeblich trafen sich die kartenspielenden Alten und die Chinesen in der Dorfbar, um dort ein Fußballspiel zu verfolgen.

Doch am Ende war kein Chinese infiziert; die Ärzte fanden nie den Patienten, von dem die Infektion ausging. Inzwischen gibt es in Vo’ 33 Einwohner mit Corona-Infektion. Täglich werden zwischen 250 und 400 Einwohner getestet. Zwei Supermärkte und zwei Apotheken sind noch offen, Bars und Restaurants geschlossen. Der Bäcker arbeitet noch, aber niemand will ihm frisches Mehl liefern.

Unternehmer fürchten Umsatzeinbußen

Düster ist die Lage für viele der 60 Unternehmer im Ort, vor allem Restaurants, Hotels und Pensionen, die von der Nähe zu Abano Terme leben und von der Berühmtheit der Euganäischen Hügel – bekannt für die Palladiovillen, deren Architektur das Vorbild für das Weiße Haus in Washington lieferte. Die örtliche Kooperative der Weinproduzenten beklagt sich, dass Weinlieferungen zurückgeschickt würden, aus Verdacht, dass selbst die Flaschen verseucht sein könnten.

Selbst wenn für Erik Granzon der Test auf das Coronavirus negativ bleibt und die für zwei Wochen verhängte Quarantäne aufgehoben wird, sind die Probleme noch nicht vorbei. Granzon arbeitet regelmäßig in Dubai, zuletzt im Dezember für Showeffekte bei einem Konzert des Popstars Katie Perry. Bei der Ankunft in den Vereinigten Emiraten könnte er dort in Quarantäne geschickt werden. Deshalb hat er den nächsten Termin in Dubai schon abgeschrieben.

Noch hält er aber an dem Ziel fest, im April bei der Schiffstaufe von Richard Bransons neuem Kreuzfahrtschiff „Scarlet Lady“ in Miami die Effekte zu liefern, nachdem er noch Anfang Februar beim Stapellauf in Genua während nur 3 Minuten 1,8 Tonnen Feuerwerksmaterial in die Luft gehen ließ. Dennoch wird 2020 der Vorjahresumsatz von gut 5 Millionen Euro nicht erreicht werden. Auf die Versprechen von Entschädigung von römischen Politikern will sich der Unternehmer wie viele seiner Kollegen aus dem Veneto ohnehin nicht verlassen.