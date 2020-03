Coronavirus : Auch die Hannover Messe steht auf der Kippe

Die Leipziger Buchmesse vom 12. bis 15. März findet nicht statt. Sie wurde im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die Hannover Messe wird wahrscheinlich erstmals nicht im April eines Jahres stattfinden. Die Anzeichen aus Aussteller- und Messekreisen verdichten sich, dass die größte Investitionsgütermesse der Welt nicht wie geplant vom 20. bis 24. April in Hannover stattfindet, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr. Dass sie ganz ausfällt, sei derzeit keine Option, ist zu hören. Eine offizielle Mitteilung wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Hannover Messe ist mit ihren mehr als 5000 Ausstellern und gut 200.000 Besuchern die größte Messe der Welt für die Automatisierung und die Energietechnik.

Ihre Verschiebung wäre zwar nur eine weitere in der langen Liste der Verschiebungen und Absagen, aber eine mit hohem Symbolwert. Die erste Verschiebung erfuhr die Light and Building in Frankfurt, die jetzt Ende September stattfindet. Dann sagten andere Messeplätze wie Düsseldorf oder Berlin ihre Messen ab. Neu hinzu gekommen ist neben dem Aus für die Leipziger Buchmesse die Verschiebung der Gastronomiemesse Internorga in Hamburg. Sie soll nun im Sommer nachgeholt werden.