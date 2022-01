Sorge wegen Corona-Quarantäne : Warum den Schlachthöfen der nächste „Schweinestau“ droht

In Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen stockt es, denn es mangelt an Personal. Dem Verband der Fleischindustrie zufolge ist die Produktion einiger Werke derzeit schon auf 50 Prozent gedrosselt. „Bei dem augenblicklichen explosiven Anstieg der Corona-Inzidenz in der Bevölkerung ist damit zu rechnen, dass parallel auch die positiven Ergebnisse der Pflichttests in nordrhein-westfälischen Fleischbetrieben stark zunehmen werden“, sagt Heike Harstick, die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Fleischwirtschaft.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





In einem Brief aus der Lebensmittelindustrie an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) klingt die Lage noch dramatischer. „Bereits zum Beginn der kommenden Woche wird mit Betriebsschließungen gerechnet“, heißt es in dem Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt. Das wiederum alarmiert die Bauern, die keine Abnehmer für ihre Schweine finden und dürfte auch im Lebensmitteleinzelhandel spürbar werden, wenn die großen Schlachtunternehmen wie Tönnies oder Westfleisch weniger Ware liefern.