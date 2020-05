Umstellung durch die Krise : Warum der Autohersteller PSA künftig Homeoffice vorschreibt

Vor langer, langer Zeit spielte sich das Leben vor allem im Familienkreis ab. Nur zum Jagen und Sammeln gingen die Menschen raus. Dann wurde der Bauernhof erfunden, dann der Marktplatz, dann der Handwerksbetrieb und mit der Industrialisierung schließlich die Firma. Immer mehr Gründe entstanden, das Heim zu verlassen. Kommt jetzt wieder alles zurück? Verlagern sich unsere Tätigkeiten jetzt wieder in den häuslichen Kreis?

Auf jeden Fall erlebt das Homeoffice dank der Corona-Krise einen Boom wie nie zuvor. Der französische PSA-Konzern hat nun eine radikale Wende verkündet: Die Muttergesellschaft großer Marken wie Peugeot, Citroën und Opel will seine Angestellten nur noch einen bis anderthalb Tage pro Woche im Büro sehen.

„Die Arbeit auf Distanz soll die Norm für alle Geschäftsbereiche werden, die nicht direkt mit der Produktion verbunden sind“, verkündete Personalchef Xavier Chereau per Übertragung über das soziale Netzwerk Linkedin. Künftig sollen die Angestellten nicht mehr begründen müssen, warum sie zuhause arbeiten, sondern warum sie ins Büro kommen.

„Berührungsängste wurden abgebaut“

Auch in der deutschen Autoindustrie entstehen ganz neue Pläne fürs Homeoffice. „Wenn wir wieder anfahren, müssen wir sehr gut überlegen, was bleiben muss. Es wird sich vieles relativieren“, sagte Stefan Wolf, Vorstandschef des Autozulieferers Elring-Klinger im Interview mit der F.A.Z. Woche (Ausgabe vom 8. Mai). „Das Tolle an der Krise ist, dass die Digitalisierung einen wahnsinnigen Schub gekriegt hat, Berührungsängste abgebaut wurden.“

Keiner könne mehr bestreiten, dass Unternehmen auch aus dem Homeoffice heraus funktionierten, sagte Wolf und stellt die Frage: „Warum sollten wir also nicht die Zahl der physischen Arbeitsplätze auf 70 Prozent zu reduzieren, indem die Mitarbeiter an zwei Tagen der Woche von zuhause arbeiten? Das würde eine enorme Kosteneinsparung bringen.“

Wolf steht wie unzählige andere Chefs der Autozulieferer-Branche vor der Herausforderung, die Produktpalette umzustellen: Weil Elektroantriebe weniger komplex sind als Verbrennungsmotoren, brauchen die Zulieferer latent weniger Personal. Die Arbeitswelt der Zukunft wird in der Autobranche zu großen Umwälzungen führen.

Wenn Heimarbeit die Regel wird, hat das weitreichende Auswirkungen. Für die Arbeitnehmer kann der Ausblick reizvoll sein, in den Ballungsräumen nicht mehr stundenlang im Stau oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu stecken. Die Unternehmen sparen Bürofläche, Heiz- und Stromkosten. „Das Modell, das wir anstreben, verbessert das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben – und es erweitert die Möglichkeiten für den Wahl des Wohnortes“, sagt PSA-Personalchef Chereau.

Wohnen wir künftig also alle am Meer oder in den Bergen und fahren mit dem Hochgeschwindigkeitszug nur noch einmal die Woche ins Büro? Ist die Antwort auf die Urbanisierung mit ihren verstopften Ballungsräumen damit gefunden?

Gerade Selbständige leben heute schon solche dezentralen Arbeitsmodelle. Doch die massenhafte Heimarbeit hat auch ihre Schattenseiten. „Nicht jeder hat dafür zuhause ausreichende Möglichkeiten“, gibt Christine Virassamy, Vertreterin der Gewerkschaft CFDT im Zentralbetriebsrat von PSA, gegenüber der F.A.Z. zu bedenken. Sie hält die Vorgabe der Konzernführung von einem bis anderthalb Tagen Büroarbeit pro Woche für sehr weitreichend. In einer Umfrage will sie jetzt erst einmal die Meinung der Beschäftigten ermitteln, bevor sie in den versprochenen Konsultationen der neuen Arbeitsorganisation zustimmt.

Die Französin erinnert daran, dass die Firma auch ein sozialer Ort sei und übertriebene Heimarbeit in die Isolation führen könne. „Das akzeptieren wir als Gewerkschaft natürlich nicht; das wäre auch kontraproduktiv für das Unternehmen“, sagt sie. Auch sei eine sich weitende Spaltung zwischen Arbeitern, die wegen der Präsenz am Fließband weiter in die Firma kommen müssen, und Angestellten, die sich nur ab und zu per Videokonferenz zuschalten, eine Gefahr.

Nicht zuletzt hätte der Arbeitgeber auch Kosten zu übernehmen, die Heimarbeitsplätze verursachen. Das fange schon bei einem ordentlichen Bürostuhl an, fordert die Gewerkschafterin. Heute erhält ein PSA-Mitarbeiter 150 Euro Einrichtungszuschuss sowie 10 Euro pro Monat für die Stromkosten, wenn er für Heimarbeit vorgesehen ist. „Wenn wir das jetzt massiv ausweiten, reicht das nicht“, sagt sie.

Manche Gewerkschafter fordern in Frankreich auch, dass die Arbeitgeber einen Teil der Miete oder im Fall von Immobilieneigentum der Wohnkosten übernehmen. Das wäre ein besonderer Anreiz zugunsten von Heimarbeit.

Viele Unternehmen dürften hier jedoch auf die Bremse treten. Denn das Ziel der Kostenersparnis dürfte für sie vorrangig bleiben. PSA hat schon an seinen Fabrikstandorten viele Flächen verringert, jetzt sind die Büros dran. Der Konzern will sein erst vor zweieinhalb Jahren bezogenes Hauptquartier im Pariser Vorort Rueil-Malmaison schon bald wieder schließen und die Zentralfunktion in den noch weiter draußen gelegenen Vorort Poissy sowie an andere Standorte verlegen.

PSA sieht sich heute schon als Pionier bei der Heimarbeit. 18.000 Mitarbeiter arbeiteten im vergangenen Jahr regelmäßig zuhause; bis zu drei Tage Heimarbeit pro Woche ist ihnen gestattet. 500.000 Fahrten zur Arbeit und nachhause seien im Jahr 2019 dadurch eingespart worden, dass drei Millionen Arbeitsstunden zuhause oder auf Berufsreisen fernab des üblichen Arbeitsplatzes absolviert wurden, berichtet PSA.

Grenzenloses Vertrauen in ihre Beschäftigten haben viele Unternehmen dabei allerdings nicht. Software zum Überwachen der Mitarbeiter im Homeoffice ist derzeit sehr begehrt. Dafür gibt es Programme, die bei den Mitarbeitern etwa die im Computer eingetippten Worte, die besuchten Webseiten sowie die Zeit auf sozialen Netzwerken wie Facebook prüfen. Die amerikanische Beratungsgesellschaft Gartner schätzt, dass in diesem Jahr 80 Prozent der amerikanischen Unternehmen Software oder Daten nutzen, um ihre Beschäftigten zu beobachten.