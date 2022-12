Corona : Sorge vor Reisewelle aus China

Wer bislang nach China reisen wollte, musste verzichten oder sich nach der Ankunft in eine meist wenig komfortable Zwangsquarantäne begeben. Das fällt zum 8. Januar weg, wie Chinas Nationale Gesundheitskommission angekündigt hat. Doch nun fürchten andere Staaten, dass ein zu großer Reiseverkehr zwischen der Volksrepublik und dem Rest der Welt eine weitere Corona-Welle – samt neuer Varianten – auslösen kann. Die Vereinigten Staaten haben eine neue Testpflicht angekündigt, Japan will aus China Kommende nach einem positiven Test in Quarantäne schicken und auch den Flugverkehr mit China deckeln.

In Europa berieten die Gesundheitsministerien der EU-Staaten am Donnerstag ein gemeinsames Vorgehen. Die Gesundheitsbehörde ECDC teilte mit, die die Länder seien gut gerüstet, um mit dem aktuellen Infektionsgeschehen umzugehen. Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China seien “ungerechtfertigt“. Aber Italien war schon vorgeprescht, verordnete Tests samt Variantenbestimmung für alle aus China Eintreffenden. Medienberichten zufolge soll fast die Hälfte der am Zweiten Weihnachtsfeiertag aus China in Mailand Eingetroffenen positiv auf Covid getestet worden sein. Behörden verschiedener Länder beklagen die geringen Informationen aus China zum dortigen Infektionsgeschehen. Die Regierung in Peking hatte die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten beendet.