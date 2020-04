Technologie-Investor aus Japan : Softbank macht mehr als 6 Milliarden Euro Verlust

Die Investitionswetten von Softbank haben in der Coronakrise 15 Milliarden Euro an Wert verloren. Deshalb macht das Unternehmen einen hohen MIlliardenverlust. Sogar der Umsatz schrumpft.

Am Wochenende hatte der Gründer des japanischen Technologieinvestors Softbank, Masayoshi Son, noch positive Schlagzeilen gemacht. Im Kampf gegen das Coronavirus und die Knappheit in Japan wolle er jeden Monat 300 Millionen Gesichtsmasken ins Land bringen, kündigte Son per Kurznachricht auf Twitter an. Die Masken lässt er in China von BYD produzieren, sonst ein Hersteller von Elektroautos.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Am Montag war es mit den guten Nachrichten dann vorbei. Nachbörslich teilte die Softbank Group mit, dass sie ihr Geschäftsjahr, das bis März ging, wahrscheinlich mit einem Verlust von 750 Milliarden Yen (6,4 Milliarden Euro) abschließen werde. Das wäre der größte Verlust für Softbank, seit Son das Unternehmen 1994 an die Börse brachte. Im vergangenen Jahr hatte die Gruppe noch gut 1,4 Billionen Yen (rund 11 Milliarden Euro) Gewinn gemacht.

Teure Investitionswetten

Der Verlust legt offen, wie sehr der Coronavirus-Schock die Investitionswetten des Investors in junge Technologieunternehmen in Mitleidenschaft gezogen hat. Son hatte schon Verkäufe von Anlagen angekündigt, um die Finanzreserven des Unternehmens zu stärken und so das Vertrauen von Investoren wiederzugewinnen. Die Aktie der Softbank Group hat seit Jahresbeginn 11,7 Prozent verloren.

Softbank bezifferte den Verlust in dem fast 100 Milliarden Dollar umfassenden Softbank Vision Fund auf etwa 1,8 Billionen Yen (etwa 15 Milliarden Euro). Hinzu kommen etwa 800 Milliarden Yen für Verluste aus Investitionen außerhalb des Vision Fund. Darunter fallen unter anderem die Anteile, die Softbank am Immobilienvermieter We Company (Wework) und am Satellitenbetreiber One Web hält. Letzterer hatte im vergangenen Monat Insolvenz angemeldet.

Mehr zum Thema 1/

Operativ erwartet Softbank Group einen Verlust von 1,35 Billionen Yen. Der Umsatz schrumpft um 36 Prozent auf gut 6,1 Billiarden Yen als Folge der Fusion von Softbanks amerikanischer Telefongesellschaft Sprint mit T-Mobile US, der dortigen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom.