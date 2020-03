Corona-Krise : Schwäbischer Atemmasken-Hersteller wird überrannt

Moldex stellt Atemmasken in Deutschland her. Wegen der hohen Nachfrage arbeiten die Angestellten in drei Schichten und am Wochenende. Im Unternehmen ärgert man sich über Wucherpreise auf Ebay.

Im idyllischen Walddorfhäslach kommen Telefon und E-Mail in diesen Tagen nicht zur Ruhe. Der auf halber Strecke zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Tübingen gelegene Ort beheimatet ein Unternehmen, das gerade gefragt ist wie kaum ein zweites. Moldex produziert Atemschutzmasken, ein paar hunderttausend Stück in der Woche. Ginge es nach den Kunden, dürfte es gerne ein Vielfaches davon sein. Doch Moldex ist ein Mittelständler und schon jetzt komplett ausgelastet. „In den letzten vier Wochen haben wir die Kapazität um 50 Prozent erhöht“, berichten die Brüder Roman und Torben Skov, Geschäftsführer und zugleich Teilhaber des Herstellers von Atem- und Gehörschutzprodukten, im Gespräch mit der F.A.Z. Die mehr als 160 Beschäftigten arbeiten am Anschlag, in drei Schichten und am Wochenende. Alleine: Es reicht immer noch nicht.

Seit Tagen fragen Krankenhäuser und Ärzte direkt in Walddorfhäslach nach, was sie von der Produktion bekommen können. Sogar Privatleute bekunden ihr Interesse. Die Skovs lehnen freundlich, aber bestimmt ab: „Es bringt nichts, bei uns anzurufen. Wir verkaufen nicht an Einzelpersonen. Die zentrale Verteilstelle des Bundes muss das regeln.“ Mit Blick auf die Corona-Epidemie haben die Baden-Württemberger in der vergangenen Woche dem Bundesgesundheitsministerium angeboten, ein Viertel der Produktion für den medizinischen Bereich zu reservieren. Jetzt wurde der erste entsprechende Auftrag seitens des Bundes erteilt.