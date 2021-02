Kampf gegen die Pandemie : Wann kommt endlich der Schnelltest für den Laien?

Mit Hochdruck arbeiten Unternehmen an Corona-Schnelltests für jedermann. Noch ist unklar, wer am Ende wirklich wie viel produzieren kann – und wie teuer die Tests sein werden.

Schnelltests allerorten - hier in einem Impfzentrum in Köln. Bild: dpa

Schon bald sollen Antigen-Schnelltests für Laien in den Alltag einkehren, so wie es schon in anderen Ländern geschieht. Auch in der Wirtschaft werden große Hoffnungen auf solche Tests gesetzt, für die Verbraucher eigenhändig eine Probe durch Gurgeln, Speichel oder einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnehmen und anschließend auch selbst auswerten.

Dabei ist bislang jedoch noch unklar, wie viele Diagnostikhersteller an solchen Tests arbeiten, wie viel sie produzieren und wann sie mit ihren Produkten auf den Markt kommen können – und wie teuer diese sein werden. Zum einen halten sich Unternehmen mit Blick auf die Konkurrenz oftmals bedeckt, zum anderen waren diese Tests bislang nicht Teil der politischen Agenda und müssen erst weiterentwickelt werden. Darüber hinaus müssen sie höhere regulatorische Hürden erfüllen.

Der Verband der Diagnostik-Industrie (VDGH), der mehr als 100 hiesige Unternehmen vertritt, macht keine Angaben zu der Anzahl der Hersteller, die an solchen Tests arbeiten, oder wie viel sie künftig liefern könnten. Lediglich soviel: Es werde noch „einige Zeit“ dauern, bis die Hersteller CE-markierte Tests für die „flächendeckende Versorgung in Deutschland“ bereitstellen können. Im Laufe des Februars sei lediglich mit „ersten“ Eigenanwendungstests zu rechnen.

100 Millionen Tests von Roche

Zu diesen ersten Tests dürfte der des Schweizer Konzerns Roche gehören, der im Februar mit einem Selbstanwendertest per Nasenabstrich auf den Markt kommen will. Die nötige CE-Kennung habe man schon. Im Monat könne man künftig global bis zu 100 Millionen Tests produzieren, hieß es.

Eine CE-Kennung braucht es, um Medizinprodukte in Europa auf den Markt bringen zu dürfen. Bestimmte Produkte, wie solche Selbsttests, müssen dafür ein Prüfverfahren bei einer sogenannten „Benannten Stellen“ durchlaufen, also Prüfstellen wie dem Tüv. Hierzulande sind es mit Tüv Süd, Tüv Rheinland und der Stuttgarter Medical Device Certification GmbH drei Stellen, die In-Vitro-Diagnostika prüfen. Europaweit gibt es weitere 15 zuständige Prüfstellen, darunter in den Niederlanden, Spanien, der Slowakei und Ungarn.