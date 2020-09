Corona-Krise : Die Luftfahrt fürchtet einen zweiten Lockdown

Die größte Flugplanänderung in der Konzerngeschichte - nicht weniger seien die Anpassungen Anfang Juli gewesen, hatte Harry Hohmeister, Vorstand der Lufthansa gesagt. Kurzfristige Ausfälle in Corona-Zeiten und in der Folge Scherereien um die Erstattung von Tickets sollten damit der Vergangenheit angehören. Keine zwei Monate später ist von diesem Optimismus wenig übrig. Die Deutsche Lufthansa hat eingeräumt, mit Blick auf das geplante Hochfahren des Betriebs nicht mehr so optimistisch zu sein wie noch vor ein paar Wochen.

Seit Reisewarnungen in der Pandemie nicht mehr nur aufgehoben, sondern auch neu erlassen werden - wie für Spanien oder den Großraum Paris -, sind Angebotskürzungen wieder ein Thema, auch wenn noch nichts entschieden ist. Der deutsche Plan, Rückkehrer von Familienbesuchen und auch von Geschäftsterminen in Risikogebieten nicht mehr direkt am Flughafen zum Virustest zu bitten, sondern sie in Quarantäne zu schicken, dürfte die Ticketnachfrage ebenso dämpfen.

Die angestrebte Abkehr vom schnellen Testen soll hiesige Labore entlasten. Weniger Reisende ließen sich so als Beitrag zum Gesundheitsschutz deuten. Gleichzeitig wären sie Sorgentreiber der Luftfahrt. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BDL, sieht es schon als berechtigt an, vor einem „zweiten Lockdown“ zu warnen - der nur den Reiseverkehr treffe: „Es droht der Wegfall zahlreicher Flugverbindungen mit den entsprechenden Folgen für den Industriestandort, der auf Geschäftsreisen angewiesen ist - und für die 27,3 Millionen Menschen in ganz Europa, deren wirtschaftliche Existenz an der Reisewirtschaft und am Tourismus hängt„, sagt er.

Nach welchen Kriterien soll gewarnt werden?

Die Übereinkunft der EU-Gesundheitsminister, dass künftig zehn statt 14 Tage Quarantäne nach der Heimkehr genügen sollen, lindert die Sorgen nicht. Ebenso wenig der Plan, dass sich Rückkehrer durch einen negativen Test nach fünf Tagen der Beschränkungen entledigen könnten. Ob eine Quarantäne fünf, zehn oder 14 Tage dauere, falle nicht ins Gewicht. Geschäftsleute würden so oder so nicht zu Reisen aufbrechen, wird in Branchenkreisen vermutet.

Ohnehin steht die Branche vor einer Woche der Entscheidung. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts für rund 160 Länder - darunter auch Staaten, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind - gilt bis vorerst nächsten Montag. Verlängerung oder Änderung offen. Grünen-Tourismuspolitiker Markus Tressel forderte Anpassungen: "Eine Reisewarnung lediglich auf Basis eines Indikators wie der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner wird der tatsächlichen Situation vor Ort oft nur eingeschränkt gerecht."

Auch Airlines hoffen auf differenziertere Angaben, damit sie zumindest für einige Ziele mehr Kunden gewinnen können. Mit einem 9-Milliarden-Euro-Paket hat der Bund Lufthansa gestützt, andere Staaten sprangen den dortigen Airlines bei. Dennoch gibt es Warnungen, dass eine besondere Belastungsprobe bevorstehe. Scope-Analyst Werner Stäblein formuliert es so: „Die Finanzlage ist nun durch Staatshilfen stabilisiert, aber die Rückzahlungen der Kredite und Restrukturierungen - einschließlich der Verkleinerung von Betrieben - werden sich für einige Anbieter als herausfordernd erweisen.“ Hinzu komme: „Bislang ist eine Erholung des Flugverkehrs nur in geringem Maße sichtbar.“ Kunden buchten sehr kurzfristig, der Geschäftsreiseverkehr erhole sich nur langsam.

Weniger als ein Prozent der Tests positiv

Dennoch hatten Reiseerleichterungen von Mitte Juni an dazu geführt, dass seitdem laut Robert-Koch-Institut stetig der Anteil der Fälle mit wahrscheinlicher Infektion im Ausland zugenommen hatte, Vor allem Rückkehrer von Familienbesuchen in Balkanstaaten und weniger Mallorca-Pauschalurlauber sorgten für einen Anstieg, Das habe man “mit großem Aufwand“ in den Griff bekommen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Umso verwunderter sind Flugmanager, dass es künftig reduzierten Testaufwand an Flughäfen geben soll. Auch Arndt Rolfs, Chef des Unternehmens Centogene, das ein Testzentrum am Frankfurter Flughafen betreibt, hält dies für falsch. Dort seien 150 000 Personen getestet worden, 1400 Infektionen wurden festgestellt.

Die meisten Betroffenen hätten keine Symptome gezeigt, gleichwohl sei durch Tests verhindert worden, dass Personen zu Virus-Überträgern wurden. Er sieht Möglichkeiten, Testkapazitäten auszubauen, um Engpässe zu verhindern. Da mehr als 99 Prozent der Tests negativ waren, sieht BDL-Mann von Randow es auch als Maßnahme, weniger Personengruppen zu prüfen: „Würden die Behörden nicht ganze Länder als Risikogebiete ausweisen, sondern gezielt nur die Regionen mit hohem Infektionsgeschehen, dann wäre die Testkapazität ausreichend.“