Corona-Pandemie : Wer haftet für Impfschäden?

Die guten und schlechten Nachrichten zur Corona-Pandemie versetzen die Wirtschaft in einen Zustand zwischen Hoffen und Bangen. Am Dienstag beflügelte die Aussicht auf relativ bald verfügbare Impfstoffe den Konjunkturoptimismus rund um den Globus. In Deutschland machte der ZEW-Index einen deutlichen Sprung um 16 Punkte auf nun 55 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung meldete.

Die Ankündigung baldiger Impfstoffzulassungen lasse die Finanzmarktexperten zuversichtlicher in die Zukunft blicken, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die aktuelle Konjunkturlage im Dezember wird allerdings noch sehr schlecht eingeschätzt. Der Lageindex liegt mit aktuell minus 66,5 Punkten auf einem katastrophal schlechten Niveau. Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland dürften die Einschätzungen zudem verdüstern. In Sachsen müssen von Montag an die meisten Geschäfte wie im Frühjahr schließen. Sollten sich andere Bundesländer anschließen, rückt die wirtschaftliche Erholung in weitere Ferne.

Je länger sich die Krise hinzieht, desto drängender wird die Frage, wie schnell die Impfungen stattfinden können und wann sie und die bisherigen Infektionen für ausreichend Schutz (Herdenimmunität) sorgen werden. In den Vereinigten Staaten soll das laut einer Studie im Auftrag des internationalen Pharmaverbandes IFPMA schon Ende April der Fall sein. Für die EU wird Herdenimmunität demnach für Anfang September erwartet, für Kanada und Großbritannien im Frühsommer. In anderen Ländern tritt der Schutz später ein.

Präsident will Impfstoff für Amerikaner sichern

Allerdings ist in dieser Studie noch nicht berücksichtigt, dass der amerikanische Präsident Donald Trump ein Dekret vorbereitet, das Amerikas Impfstoffe für Amerikaner sichert, bevor anderen Ländern geholfen wird. Nach Medienberichten will Trump die Anordnung am Dienstag vorstellen. Was die genauen Folgen des Dekrets sein werden, war vorerst unklar.