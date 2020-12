Defizite beim Recycling : Die zweite Welle Corona-Müll

Die nächste Müllfuhre kann kommen, der Bagger schafft Platz in der Anlieferungshalle. Schaufel um Schaufel landet in dem Einfüllschacht, hinter dem der Abfall aus gelben Säcken und Tonnen seine Fahrt durch die Sortieranlage beginnt. Das ratternde Labyrinth aus Siebtrommeln, Förderbändern, Folienabsaugern, Magnetabscheidern und Infrarotscannern ist Hightech vom Feinsten.

Erst vor zwei Jahren hat die Hündgen-Entsorgung die Anlage in Swisttal bei Bonn in Betrieb genommen. Geschäftsführer Christian Hündgen greift eine zerquetschte Shampooflasche aus dem an dieser Stelle noch ziemlich wilden Stoffgemisch. „Die ist aus HDPE. Der Nahinfrarot-Scanner erkennt das Material am Reflexionsverhalten und steuert eine Druckluftdüse, die Verpackungen auf das richtige Band pustet“, erläutert er das Prinzip. Die Konsumhinterlassenschaften von vier Millionen Menschen werden hier aufgearbeitet. Aus einem Umkreis von rund zweihundert Kilometern fahren Hündgen-Lastwagen den Abfall heran. Der Nachschub rollt wie selten zuvor.

„Während der Sommerferien war es ein bisschen weniger, aber jetzt zieht es wieder kräftig an“, sagt Hündgen. Restaurants bleiben geschlossen, Homeoffice ist angesagt. Die Leute kaufen mehr Lebensmittel und kochen zu Hause, auch die Lieferdienste haben Hochkonjunktur. Folien, Schalen und Plastikverpackungen lassen viele Mülltonnen überlaufen. Weil immer mehr online bestellt wird, türmen sich auch Styropor und Noppenfolien. Um rund ein Zehntel war das Aufkommen an Verpackungsmüll aus Plastik während der ersten Monate der Corona-Krise gestiegen. „Nach dem, was wir bei unseren Auftraggebern sehen, scheint sich das jetzt erneut auf diesem Niveau einzupendeln“, sagt Fritz Flanderka, Geschäftsführer der Reclay-Gruppe.

Preise für Verpackungsreste im Keller

Das Kölner Unternehmen hat einen guten Überblick: Als eines von zehn „dualen Systemen“ organisiert es für Industrie und Handel die Abholung und Sortierung der alten Verpackungen. Einen Teil dieser Leistungen hat Reclay an Hündgen vergeben. Das Familienunternehmen arbeitet aber auch für andere Recyclingsysteme wie den Grünen Punkt, mit dem die Mülltrennung vor zwanzig Jahren begonnen hat. Die anhaltende Flut von Plastikverpackungen ist bei Hündgen noch gut zu bewältigen. Die Anlage war schon während der Planung auf Zuwachs angelegt und schafft auch die aktuellen Mehrmengen. Bauchschmerzen bereitet dem Chef die andere Seite der Halle. Auf dem Gelände davor stapeln sich die Endprodukte: große würfelförmige Ballen aus gepressten Folien und nach Stoffgruppen getrennten Kunststoffen. Vorne kommt mehr rein, aber der Absatz ist ins Stocken geraten. Die Preise für die aufwendig sortierten Verpackungsreste sind im Keller.

Hündgens Abnehmer sind spezialisierte, zumeist kleinere Recyclingunternehmen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Der Absatz von PET, aus dem zum Beispiel Fleece für die Textilindustrie hergestellt wird, war vor Corona eine sichere Einnahmequelle. „Jetzt bekommen wir noch etwa die Hälfte des Materials unter, das wir vorher geliefert haben“, sagt Hündgen. Andere Abnehmer stellen Flakes und Granulate für die Kunststoffindustrie her, die daraus wiederum Teile für die Autoindustrie und den Bau, Gartenelemente wie Palisaden und Rasengittersteine und viele andere Produkte fertigt.