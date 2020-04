Begehrter Maskenrohstoff : Das Goldene Vlies der Corona-Zeit

Es gibt sie wirklich, die chinesischen Einkäufer, die mit prallen Brieftaschen durch Europa reisen. Derzeit haben sie es auf ein Vorprodukt zur Herstellung von medizinischen Masken namens Meltblown abgesehen. Der synthetische Stoff kommt in allen industriell gefertigten Masken vor, ob im normalen OP-Schutz oder in den höherwertigen Masken vom Typ FFP. „Plötzlich standen Chinesen mit Geldkoffern bei uns und boten Mondpreise“, sagt ein europäischer Hersteller des Materials. „Die wollten das Lager leerkaufen, obwohl wir dazu längst Lieferverträge hatten.“ Die Asiaten seien erfolglos wieder abgezogen und hätten es anderswo versucht.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Mit der Nachfrage nach Masken geht auch jene für Meltblown durch die Decke, vor allem im wichtigsten Produktionsstandort China. Vor der Corona-Krise stellte das Land rund 20 Millionen Mundschutze am Tag her. Derzeit wird die Produktion auf 200 Millionen OP-Masken und 60 Millionen FFP-2-Masken hochgefahren. Dafür seien täglich 200 Tonnen Meltblown nötig, sagt Sanne van der Lugt, China-Expertin am Clingendael-Institut für internationale Beziehungen in Den Haag. Der Preis sei von 18.000 Yuan (2340 Euro) auf 200.000 Yuan (26.000 Euro) je Tonne in die Höhe geschnellt. „China hat seine Produktion so stark hochgefahren, wie es konnte, trotzdem reicht sie nicht einmal für das Land selbst aus, geschweige denn für die Welt“, sagt van der Lugt. „Europa muss dringend seine eigene Produktion von Meltblown so ausbauen, dass es in der Maskenproduktion autark wird.“ Ähnlich sieht es der europäische Vliesstoffverband Edana. Zum einen müsse die Produktionskapazität für Meltblown stark erweitert werden, zum anderen sollte nach einer Materialalternative geforscht werden, verlangt Edana.