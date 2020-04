Corona-Krise : Lufthansa-Piloten bieten erheblichen Gehaltsverzicht an

Aktualisiert am

Lufthansa-Piloten bieten erheblichen Gehaltsverzicht an

Die Piloten der Lufthansa sind bereit, zwei Jahre lang auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten – wenn die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auch in die Gespräche der Fluggesellschaft mit dem Staat kommt Bewegung.

Die Piloten der Lufthansa bieten ihrem Arbeitgeber einen kräftigen Gehaltsverzicht an. Sie wollen so dazu beitragen, das hart von der Coronavirus-Krise betroffene Unternehmen zu sanieren. Bis Mitte des Jahres 2022 seien die Piloten zu Einbußen von bis zu 45 Prozent ihres Gehalts bereit, erklärte ihr Verband Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag. Auch das Kurzarbeitergeld könne zusätzlich abgesenkt werden.

Die Zugeständnisse würden die Lufthansa um insgesamt etwa 350 Millionen Euro entlasten. Der Konzernvorstand müsse im Gegenzug alles tun, um die Krise gemeinsam mit den Beschäftigten zu überwinden. Das Personal im oberen Vergütungsbereich wolle damit seine besondere Verantwortung übernehmen, „auch wenn dies schmerzhafte Einschnitte bedeutet“, erklärte VC-Chef Markus Wahl. „Wichtig ist, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und ein Kündigungsschutz vereinbart wird.“

Unterdessen berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf „unterrichtete Kreise“, dass die Bundesregierung eine einheitliche Position für die Rettung der Deutsche Lufthansa AG festgelegt habe. Diese sehe vor, dass die Fluggesellschaft eine erhebliche Beteiligung und ein Vetorecht des Staates akzeptiert um ein Hilfspaket von mehreren Milliarden Euro zu erhalten. Zwar würden Details noch verhandelt, aber das Wirtschafts- und das Finanzministerium hätten ihre seit Wochen bestehenden Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt, sagten die Personen. Dem Plan zufolge würde der deutsche Staat mindestens 25 Prozent der Anteile an der Fluggesellschaft übernehmen und mindestens einen Sitz im Aufsichtsrat des Unternehmens erhalten. Die Hilfen könnten sich auf bis zu 10 Milliarden Euro belaufen.

Die Gespräche zwischen der Fluggesellschaft und der Regierung würden voraussichtlich bis in die nächste Woche dauern, hieß es weiter. Zwar lasse sich das Unternehmen alle Optionen offen, jedoch sei es unwahrscheinlich, dass es ein Schutzschirmverfahren beantrage – eine Idee, die diese Woche als letztes Mittel in die Diskussion gebracht wurde - da potentielle Reputationsschäden bei Investoren und an den Finanzmärkten befürchtet würden, hieß es.

Der Dax-Konzern steht vor einer deutlichen Verkleinerung der Flotte, da die Lufthansa noch sehr lange nicht mit einer Erholung des Luftverkehrs auf das boomende Vorkrisenniveau rechnet. Konzernchef Carsten Spohr hatte erklärt, dadurch seien die Arbeitsplätze von etwa 10.000 der 138.000 Beschäftigten gefährdet. Gleichwohl wolle er möglichst alle Mitarbeiter weiterbeschäftigen. Der Lufthansa-Chef hatte sich außerdem gegen politischen Einfluss auf das operative Geschäft ausgesprochen.