Im ersten Halbjahr 2022 : Deutlich weniger Autos als vergangenes Jahr zugelassen

Die durch Lieferkettenprobleme beeinträchtigte Autoproduktion zeigt keine Anzeichen für eine Trendwende. Die Neuzulassungen in Europa sind im ersten Halbjahr um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen, wie der Herstellerverband Acea am Freitag mitteilte.

Neu zugelassen wurden von Januar bis Ende Juni 4,6 Millionen Autos. Besonders groß war der Rückgang in Italien mit fast 23 Prozent. In Frankreich fielen die Neuzulassungen im ersten Halbjahr um rund 16 Prozent, in Deutschland und Spanien um rund 11 Prozent.

Laut der Unternehmensberatung EY erreichte der EU-Neuwagenmarkt den niedrigsten Junistand seit der EU-Osterweiterung 2014. „Halbleiter und Rohstoffe sind nach wie vor knapp, was in der Produktion zu erheblichen Beeinträchtigungen führt. Die erhoffte Erholung dürfte sich auch aufgrund der strikten Lockdown-Politik in China weiter verzögern“, sagte EY-Fachmann Peter Fuß. Chinas Statistikamt hatte am Freitag ein unerwartet schwaches Wirtschaftswachstum für die Volksrepublik veröffentlicht. Fachleute sehen den Grund dafür vor allem in der rigorosen Null-Covid-Politik der Regierung.

Absatzrückgang belastet Porsche vor Abspaltung vom VW-Konzern

Die negativen Einflüsse belasten auch den Absatz des Börsenkandidaten Porsche. Der Sportwagenhersteller hat im ersten Halbjahr 2022 unter anderem wegen der Situation im wichtigen chinesischen Markt 5 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Insgesamt habe Porsche von Januar bis Juni weltweit 145.860 Autos an die Kunden übergeben, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

In China lieferte Porsche im Halbjahr 40.681 Autos aus, das waren 16 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Der Gesamtmarkt für Premium- und Luxusfahrzeuge sei aber deutlich stärker geschrumpft, Porsche habe somit ein „überzeugendes Ergebnis“ geliefert, erklärte der Hersteller. Doch auch in den USA gaben die Auslieferungen deutlich nach. In Europa und dem deutschen Heimatmarkt gingen indes mehr Fahrzeuge an die Kunden.

Porsche soll im vierten Quartal 2022 an die Börse gehen. Volkswagen erhofft sich davon Milliarden-Einnahmen.

Renault kann wachsen

EY-Fachmann Fuß rechnet damit, dass die Verfügbarkeit von Neuwagen eingeschränkt, die Neuwagenpreise hoch und die Lieferzeiten lang bleiben werden. Die Hersteller würden sich auch weiterhin auf die Produktion von Fahrzeugen konzentrieren, mit denen sie am meisten Geld verdienen können.

Im Monat Juni ging die Zahl der Neuzulassungen im Vorjahresvergleich um 15,4 Prozent zurück, 886.510 Fahrzeuge wurde neu zugelassen. Von den vier wichtigsten Märkten in Europa war der Rückgang in diesem Monat am stärksten auf dem deutschen Markt zu spüren, mit 18,1 Prozent weniger Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr.

Neben dem Halbleiter- und Rohstoffmangel machen auch der Krieg in der Ukraine und hochschnellende Energiekosten den Autoherstellern zu schaffen. Am härtesten getroffen waren die Hersteller Volvo und Mazda, mit Rückgängen von 49,1 beziehungsweise 47,5 Prozent. VW büßte 22,3 Prozent gegenüber dem coronageprägten Vorjahr ein. BMW verzeichnete minus 19,3 Prozent, der Opel-Mutterkonzern Stellantis minus 15,4 Prozent.

Einen nur vergleichsweise kleinen Rückgang musste Mercedes-Benz mit minus 2,2 Prozent verzeichnen. Der französische Renault-Konzern wuchs im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent.