Verhandlung über Staatshilfe : Lufthansa fährt Milliardenverlust ein

Jede Stunde eine Million Euro – mindestens so viel Geld verliert die Deutsche Lufthansa im weitgehenden Stillstand während der Corona-Krise. Das hatte Konzernchef Carsten Spohr schon den Mitarbeitern in einer Videobotschaft vorgerechnet. Mit den am Donnerstagabend vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Vierteljahr wird nun offenbar, dass sich die Verluste des Nichtfliegens in Milliardenhöhe türmen. Der Konzern weist für das Auftaktquartal 1,2 Milliarden Euro als bereinigten Verlust vor Zinsen und Steuern aus. Obwohl sich die Corona-Folgen nur in einem Teil des Quartals niederschlugen, erreicht das Minus das Vierfache des Vorjahreswerts. Der Umsatzrückgang um 18 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro ist zu einem Großteil auf das Geschäft im März zurückzuführen.

Und der Ausblick ist düster, für das begonnene zweite Quartal rechnet Lufthansa mit einem „erheblich höheren operativen Verlust“. Dabei zeigen die vorläufigen Zahlen für die ersten drei Monate noch nicht das volle Ausmaß der Krise. Der Konzern erwarte, dass krisenbedingte Wertminderungen von Vermögenswerten und die negative Wertentwicklung von Treibstoffabsicherungen das Konzernergebnis zusätzlich „erheblich belasten“. Wie viele Fluggesellschaften hat sich Lufthansa die Kerosinversorgung auch mit Termingeschäften gesichert. Da der Ölpreis stark gesunken ist, erweisen die sich nun als nachteilig. Details will Lufthansa mit den endgültigen Quartalszahlen nennen, deren Vorlage vom 30. April auf Mitte Mai verschoben wird.

Mit den Verlusten wächst die Notwendigkeit von Staatshilfe. Zwar hat der Konzern nach eigenen Angaben noch 4,4 Milliarden Euro flüssige Mittel, darin enthalten sind aber auch Kundengelder für ausfallende Flüge. Daher geht Lufthansa davon aus, dass die schrumpfende Liquidität kaum durch Mittelaufnahmen am Markt auszugleichen ist. Man befinde sich „in intensiven Verhandlungen“ mit Regierungen in Deutschland und anderen Ländern und sei zuversichtlich, dass die Gespräche erfolgreich sein werden. Von der Nachrichtenagentur Reuters zitierten Insidern zufolge geht es dabei um Mittel in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes, aus staatlich besicherten KfW-Krediten und von den Regierungen Österreichs, Belgiens und der Schweiz. Die Lufthansa, die staatliche Förderbank KfW und die Bundesregierung kommentierten das nicht.

Der Chef des irischen Billigfliegers Ryanair, Michael O’Leary, kritisierte das Vorgehen der Lufthansa und anderer Fluggesellschaften scharf: „Ich denke, dass Fluggesellschaften wie Lufthansa und Air France die Covid-Krise nutzen, um sich mit unglaublich hohen Summen vom Staat zu bereichern“, sagte er dem „Handelsblatt“. Er sehe keinen Anlass für Fluglinien, Staatshilfe zu beantragen: „Wir sind nicht der Meinung, dass irgendeine Fluggesellschaft staatliche Unterstützung bekommen sollte.“ Es leuchte ihm nicht ein, warum eine Airline noch Staatshilfen benötige, wenn man Kurzarbeit nutzen könne.

Für sein eigenes Unternehmen zeigte er sich zuversichtlich: „Wir sind mit fast vier Milliarden Euro Cash in der Bilanz in die Krise gegangen. Selbst wenn wir bis Ende des Jahres keine Umsätze haben sollten, haben wir noch ausreichend Geld, vor allem, nachdem in den meisten EU-Ländern Unterstützungsmaßnahmen wie Kurzarbeitergeld eingeführt wurden.“ Angesichts der Krise kündigte der Ryanair-Chef aber Stellenstreichungen an: „Ich denke, ein Stellenabbau im Winter von zehn bis 20 Prozent ist fast unvermeidlich.“

Auch der amerikanische Luftfahrtriese Boeing strauchelt immer stärker. Einem Pressebericht zufolge steht das Unternehmen vor tiefen Einschnitten bei der Produktion des 787 Dreamliner. Zudem soll es zu einem umfangreichen Stellenabbau kommen. Diese Schritte werde Boeing bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am 29. April verkünden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Donnerstagabend unter Berufung auf Insider. Die Fertigung des 787 Dreamliners solle um rund die Hälfte reduziert werden, die Zahl der wegfallenden Arbeitsplätze sei noch offen, hieß es.

Boeing leidet extrem unter der Corona-Krise, viele Kunden des Airbus-Rivalen kämpfen gegenwärtig um das Überleben. Dazu kommt für Boeing noch das Problem mit der 737 Max. Wegen eines seit Januar geltenden Fertigungsstopps bei dem nach zwei Flugzeugabstürzen weltweit mit Startverboten belegten Modell ist Boeings Produktion ohnehin schon stark eingeschränkt.

So hat Boeing in der Corona-Krise immer mehr 737-Max-Bestellungen verloren. Im ersten Quartal wurden unterm Strich 314 Aufträge den Problemflieger storniert, hieß es Mitte April. Insgesamt büßte Boeing bis Ende März 307 Flugzeugbestellungen ein, da immerhin einige neue Aufträge für andere Modelle reinkamen.