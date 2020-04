Kampf gegen die Pandemie : Warum sich Karstadt Kaufhof vor Gericht wehrt

Ein Mann geht mit Maske am Eingang der geschlossenen Filiale der Kaufhauskette Kaufhof in Essen vorbei. Bild: dpa

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will gerichtlich klären lassen, ob sie ihre Geschäfte in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen dürfen. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Coronschutzverordnung. Das hat das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag mitgeteilt. Eine Entscheidung werde allerdings nicht mehr in dieser Woche erwartet, das Land hat nun Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen.

Von Montag an dürfen nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unter Hygieneauflagen öffnen. Die Warenhäuser von Karstadt und Kaufhof sind deutlich größer, stehen aber natürlich auch im Wettbewerb mit kleineren Einzelhändlern, die wieder öffnen dürfen. Gleichzeitig hat das Land Nordrhein-Westfalen Sonderregelungen aufgestellt: So dürfen etwa Möbelhäuser wie Ikea und Babyfachmärkte öffnen. Das dürfte der Anhaltspunkt des Warenhauskonzerns sein, sich wegen Ungleichbehandlung vor Gericht zu wehren. Handelsketten und Verbände hatten schon kritisiert, dass durch die Sonderwege eine willkürliche Wettbewerbsverzerrung entstehe.

Seit dem 18. März sind alle Warenhäuser von Karstadt Kaufhof geschlossen. „Jede Woche verliert Galeria Karstadt Kaufhof so mehr als 80 Millionen Euro Umsatz, während wesentliche Kosten weiterlaufen“, sagte der Finanzvorstand Miguel Müllenbach. „Bis Ende April wird sich der Umsatzausfall auf mehr als eine halbe Milliarde Euro summieren.“

Am 1. April hatte Karstadt Kaufhof genauso wie die Tochtergesellschaft Karstadt Sports deshalb ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt, was es für drei Monate vor dem Zugriff der Gläubiger schützt. Die Sanierung überwacht der Insolvenzverwalter Frank Kebekus.

Im Ringen um staatliche Kredite hat sich Karstadt Kaufhof in den vergangenen Wochen schwergetan. Um die staatlichen Garantien umzusetzen, ist der Handelskonzern stark von den Geschäftsbanken abhängig, die in solchen Fällen 20 Prozent der KfW-Kreditsumme als Garantie übernehmen müssen. Bei Karstadt Kaufhof soll es um gut 700 Millionen Euro gegangen sein – was sich auch wegen der zuvor schon angespannten finanziellen Lage als kompliziert erwiesen hatte. „Dieser Prozess ist sehr bürokratisch, kostet wertvolle Zeit, ist mit zusätzlichen Hürden verbunden – und hat deshalb einen ungewissen Ausgang“, sagte Müllenbach. „Auf eine Lösung können wir aber nicht noch weitere Wochen der Krise warten.“

Deshalb will der Warenhauskonzern, der seit Jahren Verluste schreibt, nun unter dem Schutzschirm seine Sanierung fortsetzen. Mit diesem besonderen Fall im Insolvenzrecht bleibe das Unternehmen handlungsfähig und könne sich besser sortieren. Kredite beseitigen zwar kurzfristig den Engpass in der Liquidität, sind dann für ein Unternehmen, das wie Karstadt Kaufhof ohnehin mitten in einer Sanierung steckt, im weiteren Verlauf eine Belastung.