China-Exportstopp spät spürbar : Hamburg bricht die Ladung weg

Im Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HHLA, herrscht wie vielerorts Ausnahmezustand. Zwar hat sich die oberste Führungsriege des größten Hafenbetriebs der Hansestadt nicht komplett ins Home-Office zurückgezogen. Aber Sitzungen finden nur noch in der Videokonferenz statt, um zu vermeiden, dass sich die Manager gegenseitig anstecken und der Konzern schlimmstenfalls ohne Führung dasteht. Auch auf den Terminals der HHLA herrschen strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zudem schlagen dort die wirtschaftlichen Folgen der Infektionswelle immer stärker durch. „Wir stehen vor Herausforderungen, die wir in dieser Form noch nie gesehen haben“, sagt die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath.

Etwa sechs Wochen dauert es, bis Frachtschiffe aus China den Hamburger Hafen erreichen. Entsprechend waren die Folgen der Fabrikstillstände, mit denen die Volksrepublik von Ende Januar an auf das Coronavirus reagiert hatte, auf Deutschlands größter Logistikdrehscheibe bisher wenig zu spüren. Jetzt kommen die schwach ausgelasteten Frachter aus Fernost an, manche Dienste fallen komplett aus. „Von nächster Woche an werden wir weniger Schiffsanläufe und damit verbunden einen signifikanten Rückgang an Ladung aus China sehen“, sagt Titzrath im Gespräch mit der F.A.Z. Da der Verkehr in andere Teile der Welt ebenfalls betroffen ist, erwarten manche Hafenmanager, dass die Ladungsmenge in Hamburg im März, April und Mai um bis zu 70 oder 80 Prozent sinkt. Titzrath hält das für zu pessimistisch, will aber selbst keine konkreten Zahlen nennen.