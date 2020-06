Corona-Krise : BMW baut 6000 Stellen ab

Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren in der Autoindustrie – auch bei dem sonst so erfolgsverwöhnten Münchner Hersteller. Für die Azubis gibt es aber gute Nachrichten.

Der Autohersteller BMW hat sich mit dem Betriebsrat darauf geeinigt, 6000 Stellen abzubauen. Das geschehe durch Fluktuation und mit freiwilligen Vereinbarungen, teilte das Unternehmen mit Sitz in München am Freitag mit. Betriebsbedingte Kündigungen sind demnach weiter ausgeschlossen. „Wir haben ein zukunftsgerichtetes Maßnahmenpaket vereinbart, das uns kurzfristig hilft, das Unternehmensergebnis zu verbessern, uns aber langfristig die Innovationskraft erhält“, sagte die neue Personalchefin Ilka Horstmeier.

Der Stellenabbau ist eine Folge der Corona-Pandemie, die zahlreiche Unternehmen aus der Auto- und Zuliefererbranche gezwungen hat, die Kosten weiter zu senken. Allein bei BMW waren zwischenzeitlich mehr als 30.000 Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit, und sie kehren nur langsam an ihre Arbeitsplätze zurück.

Zu den mit dem Betriebsrat vereinbarten Maßnahmen gehören „rentennahe Altersaustritte“ mit Abfindungen, die jetzt vorgezogen werden. 40-Stunden-Verträge sollen auf 38 Stunden reduziert werden und ein Teil der Mitarbeiter kann auf ein tarifliches Zusatzgeld verzichten im Gegenzug für bis zu acht zusätzliche Urlaubstage. Ein Teil des Personalabbaus wird auch durch die natürliche Fluktuation erreicht werden. Gewöhnlich verlassen jährlich etwa 5000 Mitarbeiter den Konzern, die Hälfte davon geht in Rente. Eine Nachbesetzung frei werdender Stellen werde in jedem Einzelfall geprüft. Unverändert will BMW in die Ausbildung investieren und in diesem und im kommenden Jahr abermals 1200 Auszubildende allein in Deutschland einstellen. Die Übernahme für die Auszubildenden in den Werken und der Zentrale nach Beendigung der Berufsausbildung gelte weiterhin, hieß es.

Wegen des eingebrochenen Autoabsatzes wird BMW im laufenden Quartal voraussichtlich einen Verlust ausweisen. Die Betriebsvereinbarung garantiert jedem BMW-Mitarbeiter zwar seinen Arbeitsplatz, aber nur unter der Bedingung, dass der Konzern einen Jahresgewinn erwirtschaftet. BMW beschäftigt derzeit 126.000 Mitarbeiter in aller Welt.