Corona-Krise : Autokonzerne schließen Fabriken in Europa

Der Opel-Mutterkonzern PSA schließt wegen der Covid-19-Pandemie in den kommenden Tagen 15 Autofabriken in Europa. In Deutschland sind vom morgigen Dienstag an die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen, wie der Hersteller am Montag mitteilte. Außerdem schließen Standorte in Spanien, Frankreich, Portugal, Großbritannien und in der Slowakei. Die Schließungen sollen bis zum 27. März dauern.

Der Peugeot-Hersteller begründete die Maßnahme damit, dass Zulieferketten unterbrochen seien und derzeit deutlich weniger Autos verkauft würden. Die Gewerkschaft CFDT erklärte ferner, sie habe die Geschäftsführung von PSA zu der Entscheidung gedrängt, weil unter den Beschäftigten „Panik“ herrsche.

Der französische Hersteller bereitet sich zur Zeit auf seine Fusion mit dem italienisch-amerikanischen Autogiganten Fiat Chrysler vor. Opel gehört seit gut zweieinhalb Jahren zu PSA.

Auch der französische Autobauer Renault macht wegen der Coronavirus-Pandemie vier Fabriken in Spanien vorerst dicht. Die Schließung sei zunächst für Montag und Dienstag angeordnet, die weitere Entwicklung sei ungewiss. Grund für die Schließung der Fabriken sei der fehlende Nachschub und der Schutz der Beschäftigten, sagte ein Sprecher des Unternehmens in Spanien. Zuvor hatten auch der Autobauer Fiat Chrysler und der Reifenhersteller Michelin Werksschließungen wegen der Corona-Krise angekündigt.