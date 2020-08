Corona-Krise : Schreckensszenario neuer Lockdown

Aktualisiert am

In der Wirtschaft wächst die Angst vor weiteren Beschränkungen. Viele Einzelhändler und Gastronomen wären damit am Ende. Ökonomen warnen, doch in Berlin wird ohnehin schon an Alternativen gearbeitet.

Die zweite Corona-Welle in Deutschland ist da. Der Ärzteverband Marburger Bund sieht das so. CSU-Chef Markus Söder auch. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sowieso. Zwar ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle mit rund 8100 in ganz Deutschland nach wie vor überschaubar.

Doch angesichts der zunehmenden Neuinfektionen werden Erinnerungen an das Frühjahr wach. Was, wenn die Zahlen wieder exponentiell steigen sollten? Kommt mit der zweiten Welle ein zweiter Lockdown? Die Wirtschaft ist alarmiert, denn viele Unternehmen stehen schon jetzt am Rand der Insolvenz.