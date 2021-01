Sicher und Corona-konform : Das ist die sicherste Fluggesellschaft 2021

Viele Flugzeuge sind vergangenes Jahr am Boden geblieben. Wer in diesem Jahr reisen gehen möchte, kann das sicher und Corona-konform mit dieser Fluggesellschaft.

Mitten im Lockdown-Winter lassen wir uns gerne von unseren Gedanken in den nächsten Urlaub tragen. Viel anderes ist auch gar nicht möglich, denn die meisten Flugzeuge bleiben noch am Boden. Für die, die sich aber 2021 – vorausgesetzt, die Corona-Bestimmungen lassen das zu – wieder auf große Reisen wagen wollen, hat das Portal AirlineRatings.com eine Liste der sichersten Fluggesellschaften der Welt aufgestellt.

Angeführt wird die Liste von der australischen Fluggesellschaft Qantas. Fast durchgehend seit 2014 landet die Fluggesellschaft auf dem ersten Platz der Rangliste. An die Spitze hat es Qantas auch geschafft, weil die Fluggesellschaft ihre Piloten noch einmal ins Training schicken möchte, bevor sie wieder fliegen. Sechs Tage lang werden Piloten, die die letzten Monate am Boden geblieben sind, noch einmal geschult.

Für ihre Bewertungen untersucht AirlineRatings jährlich 385 Luftfahrtunternehmen. Analysiert werden dabei Daten der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, Unfallstatistiken und Zwischenfälle mit Piloten. Kam es bei einer Fluggesellschaft in den letzten zehn Jahren zu einem tödlichen Unfall, gibt es Punktabzug.

Aber auch die Frage nach der Einhaltung internationaler Corona-Regeln spielt in der Bewertung in diesem Jahr eine Rolle. Dafür hat die Seite sogar eine eigene Liste aufgestellt. Aufgeführt werden dort die 20 besten Fluggesellschaften in dieser Hinsicht. Darunter sind Qatar Airways, welche Masken für ihre Passagiere bereithält, oder auch Emirates, die eine eigene Covid-19-Versicherung eingeführt hat.

Nach Qantas geht Platz zwei an Qatar, die Plätze 3 und 4 an Air New Zealand und Singapore Airlines. Die deutsche Lufthansa hat es im Ranking nur auf Platz 18 geschafft, gehört aber immer noch zu den Top 20 der Luftfahrtbranche. Im Sicherheitsrating hat die deutsche Fluggesellschaft die volle Punktzahl erreicht. Einzig bei der Bewertung der Umsetzung von Corona-Maßnahmen wurde der Lufthansa ein Punkt abgezogen. Anders als etwa bei Finnair bekommen Passagiere an Bord von Lufthansa-Maschinen keine Hygienepäckchen mit Desinfektionsmittel oder Masken.