Bis zu 30.000 Probanden : Impfstoffhersteller Biontech startet groß angelegte Studie

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech startet gemeinsam mit dem amerikanischen Partner Pfizer eine klinische Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie der Phase 2/3 mit bis zu 30.000 Probanden mit dem ausgewählten Corona-Impfstoffkandidaten BNT162b2. Das teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die placebokontrollierten Tests an Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 85 Jahren werden zunächst in Amerika starten und auf global 120 Zentren ausgerollt, darunter auch in Deutschland, Brasilien und Argentinien. Es sollen auch Regionen eingeschlossen werden, die ein besonders hohes Übertragungsrisiko haben.

Auch das amerikanische Biotechunternehmen Moderna, das ebenfalls an einer Impfung aus Basis der mRNA-Technologie arbeitet, begann kurz zuvor mit einer breit angelegten Studie in den Vereinigten Staaten. MRNA sind Botenstoffe, die für die Kommunikation zwischen den Zellen zuständig sind. MRNA gilt als relativ schnell zu produzieren, allerdings ist bislang noch nie eine Impfung mit dieser genbasierten Technologie zugelassen worden.

Vier Kandidaten

Nunmehr befinden sich global eine Hand voll potentielle Impfstoffe in der letzten Studienphase, der sogenannten Phase 3. Insgesamt werden mehr als 20 Kandidaten schon am Menschen getestet, wie eine Übersicht der Weltgesundheitsbehörde WHO zeigt.

Biontechs Impfstoffprogramm namens BNT162 umfasst vier Kandidaten. Im April war das Unternehmen hierzulande mit der ersten klinischen Studie gestartet. Kurze Zeit später folgte eine Studie in Amerika. Aus beiden Erprobungen liegen seit Kurzem erste positive Daten vor.

Insgesamt zeigten die ersten Daten, dass die verabreichten Dosen gut vertragen wurden und eine dosisabhängige Wirksamkeit anhand der Antikörperkonzentration erreicht wurde. Schon damals war angekündigt worden, dass man noch im Juli mit einer groß angelegten Folgestudie starten wolle, um zu zeigen, dass eine Impfung auch eine Infektion verhindert.

Im Oktober kann der Zulassungsantrag folgen

Vor Kurzem hatte die amerikanische Zulassungsbehörde FDA schon für zwei der vier Impfstoffkandidaten den sogenannten Fast-Track-Status erteilt, also ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Dazu zählt der Kandidat BNT162b2, der nun für die große Studie ausgewählt worden ist.

„Wir haben BNT162b2 als Hauptkandidat für diese Phase 2/3-Studie ausgewählt, nachdem wir die bisher generierten Daten sorgfältig ausgewertet haben. Diese Entscheidung spiegelt unser primäres Ziel wider, so schnell wie möglich einen gut verträglichen und hochwirksamen Impfstoff auf den Markt zu bringen“, sagte Biontech-Vorstandschef und Gründer Ugur Sahin. Die anderen Impfstoffkandidaten würden weiter evaluiert.

Biontech und Pfizer bekräftigten am Dienstag, im Oktober dieses Jahres eine Zulassung beantragen zu wollen, sofern die Studien weiterhin erfolgreich verlaufen. Die beiden Partner planen weiterhin, global bis Ende des Jahres bis zu 100 Millionen Dosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,3 Milliarden Dosen herstellen zu können.

Erst kürzlich hatten sich die Vereinigten Staaten bis zu 600 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten gesichert. Allein für die ersten 100 Millionen Dosen zahlen die Amerikaner dann 1,95 Milliarden Dollar. Kurz zuvor hatten die beiden Unternehmen mit Großbritannien eine Liefervereinbarung über 30 Millionen Dosen abgeschlossen, ohne jedoch finanzielle Details zu nennen.

Auch andere machen große Fortschritte

Wie auch Biontech arbeitet das Tübinger Biotechunternehmen Curevac, an dem sich der deutsche Staat mit rund 300 Millionen Euro beteiligt hat, an einer Corona-Impfung basierend auf mRNA. Auch Curevac testet seinen Impfstoffkandidaten schon in einer ersten klinischen Studie und erwartet – abhängig vom Erfolg der Erprobungen –, dass der Impfstoff Mitte 2021 auf den Markt kommen könnte. Neben dem deutschen Staat hatten sich zudem in einer Finanzierungsrunde auch der britische Pharmakonzern Glaxo-Smith-Kline (GSK) sowie das Emirat Qatar beteiligt.

Vor wenigen Tagen waren zudem erste Details zu den Börsenplänen des Tübinger Unternehmens an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq bekanntgeworden. Curevac hatte den Entwurf für seinen Börsenprospekt bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Dem Dokument zufolge wird der Börsengang federführend von den Investmentbanken Bank of America, Jefferies und Credit Suisse begleitet. Ein Zeitpunkt wird noch nicht genannt.