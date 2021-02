Johnson & Johnson : Die neue große Impfhoffnung

Bill Gates hat seit Beginn der Corona-Krise das Rennen um die Entwicklung von Impfstoffen genau beobachtet. Die Stiftung, die der Microsoft-Mitgründer zusammen mit seiner Frau Melinda betreibt und die fast zwei Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Pandemie versprochen hat, verfolgt die Fortschritte von mehreren Dutzend Impfkandidaten.

Und Gates sieht offenbar einen wichtigen Moment gekommen, denn der Impfstoff des amerikanischen Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson (J&J), auf den er besonders große Hoffnungen setzt, könnte bald zugelassen werden. „Gott sei Dank bekommen wir jetzt bald Johnson & Johnson ins Arsenal“, sagte er vor wenigen Tagen in einem Podcast mit der „New York Times“.

In den Vereinigten Staaten hat J&J vor knapp zwei Wochen den Antrag auf eine Notfallgenehmigung gestellt, die nach einem Treffen der Gesundheitsbehörde FDA am 26. Februar erteilt werden könnte. Am Dienstag dieser Woche folgte der Zulassungsantrag in der EU. Hier könnte die Substanz von J&J zur vierten Option werden, nach den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca.

Viele Experten sehen den Impfstoff von J&J als einen möglichen „Game Changer“, der auf dem Weg zur Immunisierung der Welt gegen das Virus einen gewaltigen Schritt nach vorn bedeuten könnte. Das liegt daran, dass er gegenüber den verfügbaren Produkten immense Vorteile hat. Anders als die drei bisher in der EU zugelassenen Produkte, die jeweils in zwei Dosen im Abstand von mehreren Wochen verabreicht werden, soll es die Impfung von J&J in einer einzigen Dosis geben.

Vorteile der J&J Impfung

Außerdem ist das Vakzin von J&J mit deutlich weniger logistischem Aufwand verbunden. Es kann drei Monate lang in einem gewöhnlichen Kühlschrank gelagert werden, während zum Beispiel der Impfstoff von Biontech/Pfizer bei diesen Temperaturen nur wenige Tage stabil bleibt und ansonsten weit unter dem Gefrierpunkt gekühlt werden muss.

„Das kann uns dabei helfen, viele Impfungen in sehr kurzer Zeit in die Arme von Menschen zu bekommen,“ sagt Michael Stevens, ein auf Infektionskrankheiten spezialisierter Professor an der Virginia Commonwealth University. Die einfachere Kühlung würde es etwa erleichtern, Menschen in ländlicheren Regionen zu impfen, die Vakzine könnten einfach in Arztpraxen gelagert werden. Und es entfalle das Risiko, dass Leute nach der ersten Impfung nicht zur zweiten kommen.

Mehr zum Thema 1/

All dem steht ein möglicher Haken gegenüber: Die Studienergebnisse von J&J waren etwas differenzierter als von einigen anderen Herstellern. Biontech/Pfizer und Moderna verblüfften die Fachwelt im vergangenen Herbst, als sie Wirksamkeitsraten von um die 95 Prozent für ihre jeweiligen Impfstoffe meldeten.

Bei J&J waren die Zahlen etwas niedriger, und sie weckten auch Sorgen, dass die zuletzt aufgetretenen und ansteckenderen Varianten schwieriger zu bekämpfen sein könnten. In den Tests schützte der Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 66 Prozent vor mittelschwerer bis schwerer Erkrankung, wobei die Ergebnisse je nach Testregion unterschiedlich ausfielen. In den Vereinigten Staaten lag die Wirksamkeit bei 72 Prozent, in Südafrika, wo eine der neuen Varianten zuerst aufgetaucht ist, waren es nur 57 Prozent. Vor besonders schweren Erkrankungen schützte die Impfung aber mit einer Wirksamkeit von 85 Prozent, und zwar in allen Testregionen.