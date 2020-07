Milliarden Dollar für Biontech : Bis zu 600 Millionen Dosen Impfstoff für Amerika

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech hat gemeinsam mit dem amerikanischen Partner Pfizer eine weitere Liefervereinbarung für den eigenen Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus abgeschlossen. Demnach hat sich Amerika bis zu 600 Millionen Dosen gesichert.

Eine entsprechende Vereinbarung mit den amerikanischen Behörden haben beide Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben. Beide Aktien notieren im vorbörslichen Handel in Amerika stark.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalte die amerikanische Regierung zunächst 100 Millionen Dosen des Kandidaten BNT162, nachdem die Unternehmen für den Impfstoff die Genehmigung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA bekommen haben. Dann zahle die Regierung 1,95 Milliarden Dollar für die ersten 100 Millionen Dosen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Regierung hat sich nach Angaben der Unternehmen zudem die Möglichkeit gesichert, bis zu 500 Millionen weitere Dosen zu kaufen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Entwicklungspartner bekannt gegeben, mit Großbritannien eine Liefervereinbarung über 30 Millionen Dosen vereinbart zu haben, ohne jedoch finanzielle Details zu nennen.

„Wir freuen uns, dieses wichtige Abkommen mit der amerikanischen Regierung unterzeichnet zu haben, das nach der Zulassung die Lieferung der ersten 100 Millionen Impfstoffdosen als Teil unseres Engagements zur Adressierung dieser globalen Gesundheitskrise vorsieht. Dieses Abkommen ist einer von vielen Schritten, um bei einer Impfstoffzulassung einen globalen Zugang zu ermöglichen“, sagte Biontech-Gründer und Vorstandschef Ugur Sahin. Man befinde sich zudem „in fortgeschrittenen Gesprächen mit zahlreichen anderen Regierungen“ und hoffe, bald weitere Lieferabkommen bekanntgeben zu können, sagte er.

Auch hiesige klinische Studie liefert erste positive Daten

Biontechs Impfstoffprogramm namens BNT162 umfasst vier Kandidaten. Im April war das Unternehmen hierzulande mit der ersten klinischen Studie gestartet. Kurze Zeit später folgte eine Studie in Amerika. Aus der dortigen Erprobung wurden kürzlich erste Ergebnisse veröffentlicht. Es wurde der Kandidat BNT162b1 in einer Studie der Phase I/II an 45 Probanden in verschiedenen Dosierungen getestet. Insgesamt zeigten die vorläufigen Daten, dass die verabreichten Dosen gut vertragen wurden und eine dosisabhängige Wirksamkeit anhand der Antikörperkonzentration erreicht wurde.

Am Montag folgten zudem weitere erste positive Daten aus der Studie, die hierzulande durchgeführt wird. Noch im Juli, so hatten die beiden Unternehmen kürzlich mitgeteilt, könnte eine großangelegte Wirksamkeitsstudie der Phase IIb/III mit dem vielversprechendsten der vier Kandidaten mit etwa 30.000 Probanden beginnen.

Kürzlich erst hatte die amerikanische Zulassungsbehörde FDA zudem für zwei der vier Impfstoffkandidaten den sogenannten Fast-Track-Status erteilt, also ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Sofern die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, gehen die beiden Unternehmen davon aus, im Oktober 2020 eine Zulassung beantragen zu können. Abhängig von der Dosishöhe planen Biontech und Pfizer, global bis Ende des Jahres bis zu 100 Millionen Dosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,3 Milliarden Dosen herstellen zu können.