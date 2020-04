Kampf gegen Pandemie : Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech startet gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen Pfizer eine erste klinische Studie für einen Corona-Impfstoff. Dafür hat das zuständige Paul-Ehrlich-Institut am Mittwoch die Genehmigung erteilt, wie das Institut mitteilte. Dabei handelt es sich um eine Studie der Phase 1/2 im Impfstoffprogramm BNT162 zur Prävention mit einer Covid-19-Infektion.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das Mainzer Unternehmen und die Amerikaner arbeiten gemeinsam an der Entwicklung des Impfstoffs. Es sei die erste klinische Studie eines Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus, die in Deutschland beginnt und Teil eines globalen Entwicklungsprogramms ist, hieß es seitens Biontech. Demnach wollen die Unternehmen in Kürze auch in Amerika nach entsprechender Genehmigung mit klinischen Studien starten. In China gibt es eine Kooperation mit Fosun.

Nach Angaben des Unternehmens werden in die Studie etwa 200 gesunde Freiwillige im Alter zwischen 18 und 55 Jahren einbezogen. Neben der optimalen Dosis sollen auch Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffs untersucht werden. „Wir freuen uns, dass die präklinischen Studien in Deutschland erfolgreich abgeschlossen sind und wir nun bald diese erste Studie am Menschen bereits früher als erwartet beginnen werden. Die Geschwindigkeit, mit der wir von der Initiierung des Programms bis hin zum Beginn der Studie voranschreiten konnten, spricht für das hohe Engagement aller Beteiligten”, sagte Biontech-Gründer und -Vorstandschef Ugur Sahin. Während der klinischen Entwicklungsphase wird Biontech nach eigenen Angaben die Versorgung mit dem Impfstoff aus seinen Herstellungsanlagen in Europa sicherstellen.