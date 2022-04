Aktualisiert am

Curevac rutscht tief in die roten Zahlen

Tübinger Impfstoffentwickler : Curevac rutscht tief in die roten Zahlen

In einem Labor von Curevac in Tübingen Bild: dpa

Das Biotechunternehmen Curevac hat 2021 wegen hoher Kosten im Zusammenhang mit seinem gefloppten Covid-Impfstoff tiefrote Zahlen geschrieben. Curevac verbuchte einen operativen Verlust von gut 412 Millionen Euro nach einem Minus von knapp 110 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Tübinger Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Curevac führte dies unter anderem auf deutlich höhere Kosten für die Zulassungsstudie mit seinem Covid-19-Impfstoff zurück, mit dem das Unternehmen mangels Wirksamkeit aber keinen Erfolg hatte.

Die Gesellschaft konzentriert sich nun auf ihren verbesserten Impfstoff der zweiten Generation, den Curevac dieses Mal nicht alleine, sondern in Partnerschaft mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt. Mit diesem starteten die beiden Partner kürzlich eine klinische Studie.

Zahlungen von GSK trugen wesentlich dazu bei, dass der Umsatz von Curevac im vergangenen Jahr auf 103 Millionen Euro von knapp 49 Millionen im Vorjahr stieg. Darauf wirkten sich auch Zahlungen des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim aus, der im vergangenen Sommer eine Kooperation mit Curevac im Bereich Lungenkrebs beendete. „Für 2022 liegen unsere Prioritäten in der Umsetzung unseres Entwicklungsprogramms der zweiten Generation. Programme für Covid-19 und für Grippe sind in die klinische Entwicklung gebracht worden und letzteres befindet sich auf einem guten Weg, um Zahlungen für das Erreichen von Meilensteinen in der Entwicklung und für die regulatorischen Vorgaben zu generieren“, sagte Finanzchef Pierre Kemula.

CureVac 1 Jahr CureVac NV -- -- (--) NASDAQ Tradegate Xetra Stuttgart Frankfurt London SE Int. Level 1 Lang & Schwarz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht