Nasenspray statt Spritze : Chinesischer Impfstoff zum Einatmen soll Covid stoppen

Überraschend bringt ein chinesischer Hersteller einen Impfstoff auf den Markt, der direkt in die Lunge gelangt. Bringt das in der Pandemie die Wende?

Die US-Forscher schlugen Alarm. Im Mai 2020 hatte die amerikanische Regierung mit der „Operation Warp Speed“ noch unter Präsident Donald Trump mithilfe von 10 Milliarden Dollar die Entwicklung von Covid-Impfstoffen gefördert. Nun drohe Amerika in der Entwicklung von neuen Vakzinen den Anschluss zu verlieren, schrieben Ende Juli die Yale-Immunologin Akiko Iwasaki und der Kardiologe Eric Topol, einer der meistzitierten Wissenschaftler in der Medizin, in der Zeitschrift „Science Immunology“.

Der „frühe und erstaunliche Erfolg“ der mRNA-Vakzine etwa von Biontech und Moderna habe die Vorstellung geweckt, dass damit der Ausbreitung des Virus tatsächlich Einhalt hätte geboten werden können – doch die Omikron-Variante habe diese Hoffnung zerschlagen. Solle die Ansteckungskette durchbrochen werden, eine Erkrankung sowie deren Langzeitfolgen (Long Covid) verhindert, müsse ein neues Milliardenprogramm zur Entwicklung eines Nasensprays her, das das Virus dort bekämpfe, wo es in den Körper gelange – und laut Tests wirksamer sei als der Piks in den Arm.

Was im Beitrag der Forscher nur im Unterton mitschwang: Ausgerechnet Amerikas großer Rivale China hatte bei der Entwicklung eines Impfstoffs zum Einatmen erstaunliche Fortschritte gemacht. Wie weit die Chinesen enteilt waren, das schien nun auch die amerikanische Wissenschaft überrascht zu haben. Der chinesische Pharmakonzern CanSino teilte aus der nahe Peking gelegenen Wirtschaftsmetropole Tianjin gerade mit, sein Impfstoff zum Inhalieren habe von den chinesischen Behörden eine Notfallzulassung erhalten und werde nun im Land als Boosterimpfung unter die Leute gebracht. Wissenschaftler von CanSino gaben zu Protokoll, sie hofften, ihr Spray sei bis Ende des Jahres auch außerhalb Chinas erhältlich.

Bisher keine landesweite Impfkampagne

„Bringt das die Wende?“, fragte man sich im renommierten Wissenschaftsmagazin „Nature“ am Dienstag. Am Mittwoch stieg prompt der Kurs von CanSino an der Hongkonger Börse um fast 9 Prozent. Dabei hatte der Hersteller eigentlich ein katastrophales erstes Halbjahr hinter sich. Chinas Regierung hatte seit der Ausbreitung der Omikron-Variante zwar das halbe Land in den Lockdown geschickt, weil mehr als 100 Millionen Menschen über 60 Jahre gar nicht oder nicht vollständig geimpft waren. Doch sich impfen zu lassen war in Städten wie Schanghai, in denen die Bürger über zwei Monate lang in ihren Wohnungen eingesperrt waren, nur für Ausländer in Privatkrankenhäusern möglich. CanSino, dessen bisheriges Covid-Vakzin mit einer einmaligen Injektion verabreicht wird, meldete für die ersten sechs Monate einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Dass Peking bisher keine landesweite Impfkampagne ausgerollt hat und stattdessen in Kauf nimmt, dass Chinas Wirtschaft angesichts der immer neuen Lockdowns einer Rezession entgegenschlittert, könnte auch mit der geringen Wirksamkeit der heimischen Vakzine zu tun haben. Ausländische Industrievertreter wie EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke haben immer wieder angeprangert, dass Chinas Regierung „den eigenen Impfstoffen nicht traut“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt etwa die Wirksamkeit von CanSinos per Nadel verabreichtem Impfstoff mit gerade mal 58 Prozent an – das Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech etwa kommt laut Robert-Koch-Institut auf eine Wirksamkeitsrate von 75 Prozent.

Allerdings beziehen sich die Raten auf die Delta-Variante des Virus. Bei Omi­kron fällt die Wirksamkeit geringer aus. Genau hier sollen Nasensprays Abhilfe schaffen. Die Hoffnung: Anders als beim Spritzen in den Muskel könne der Impfstoff viel besser eine Erkrankung und Übertragung des Virus verhindern, wenn er dort verabreicht werde, wo sich das Virus verbreite, nämlich in der Lunge. Könne der Impfstoff dem Körper Immunität verschaffen, sei dies der viel zitierte „game changer“ in der Pandemie, schreibt „Nature“, eine entscheidende Wende.

Ausländische Impfstoffe in China verboten

Dass ausgerechnet China mit der Entwicklung von Covid-Impfstoffen nun Schlagzeilen macht, kommt überraschend. Bisher ist es dem Land trotz staatlichen Geldregens und der Zusammenarbeit von Unternehmen, Staat und Militär nicht gelungen, ein Vakzin mit der wirksameren und von Unternehmen wie Biontech verwendeten mRNA-Technologie über den Stand von klinischen Tests hinauszubringen. Dass Chinas Führung aus Angst vor Millionen Toten riesige Teile der Bevölkerung einsperrt, hat vor allem damit zu tun, dass Präsident Xi Jinping den Import von bewährten ausländischen Impfstoffen wie etwa von Biontech aus Nationalstolz verboten hat.

Ob das neue Nasenspray von CanSino nun den durchschlagenden Erfolg bringt, ist allerdings noch lange nicht ausgemacht. Auch in Russland und Iran sind Impfstoffe zugelassen, die über die Schleimhaut aufgenommen werden. Indien zog mit der Genehmigung eines Nasensprays zwei Tage nach dem Vorpreschen der Chinesen hinterher.

Zwar haben klinische Tests von CanSino gezeigt, dass die Zahl der Antikörper, die das Virus nach dem Eindringen in die Lunge neutralisieren sollen, bei Benutzung des Inhalators höher lag, als wenn das Vakzin in den Muskel gespritzt worden war. Um den Chinesen Erfolg bescheinigen zu können, seien jedoch viel mehr Tests erforderlich, schreibt „Nature“ in einem Bericht. Einen Impfstoff herzustellen, der die Ausbreitung des Virus stoppe und gar milde Krankheitsverläufe verhindere: diese Latte liege „hoch“.