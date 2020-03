Corona-Hilfen : Werden die Mittelständler vergessen?

Es ist erst wenige Tage her, seit Bundestag und Bundesrat das große Corona-Hilfsprogramm für die Wirtschaft auf den Weg gebracht haben. Doch schon wird Kritik laut, dass die Regierung vor allem für die Mittelständler zu wenig macht, dass auch sie wie Solo-Selbständige und Kleinunternehmen eine finanzielle Soforthilfe bekommen sollten und nicht nur Zugang zu den Überbrückungskrediten der KfW. Angefeuert wird die Diskussion vor allem von der FDP.

Parteichef Christian Lindner empfahl, sich an Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen zu orientieren, die für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern bis zu 25.000 Euro Soforthilfe zahlten. Auch die Rückzahlung bereits geleisteter Steuern schlägt Lindner vor.

Aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes können Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 15.000 Euro Zuschuss beantragen. Die Mittel dafür, insgesamt 50 Milliarden Euro, stehen seit Montag bereit, die Anträge laufen über die Landesförderbanken. Die Antragsteller müssen dabei keine Belege einreichen. Das Bundeswirtschaftsministerium weist aber darauf hin, dass Falschangaben „den Tatbestand des Subventionsbetrugs erfüllen und zu entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen führen“ können.

Zahlreiche Bundesländer haben zusätzlich eigene Programme aufgelegt, die entweder zusätzlich zu den Bundeshilfen fließen oder diese ergänzen. Dort werden oft auch größere Unternehmen berücksichtigt. Bayern stockte am Montag sein Programm auf: Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern können dort nun bis zu 50.000 Euro (bisher 30.000 Euro) erhalten. Brandenburg wiederum zahlt Zuschüsse für Unternehmen mit maximal 100 Mitarbeitern von bis zu 60.000 Euro.

„Die Kritik der FDP ist unangemessen“

Das Bundeswirtschaftsministerium betonte am Montag, das Hilfsprogramm des Bundes sei „sehr, sehr breit“ aufgestellt und biete für Unternehmen aller Größen Unterstützung. Die KfW-Kredite würden von Mittelständlern rege nachgefragt, sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Stand Freitag hätten sich die angefragten Kredite schon auf 8,2 Milliarden Euro summiert. Auch die SPD sieht keinen Anlass, jetzt schon nachzulegen. „Das Verhalten und die Kritik der FDP ist unangemessen“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Partei, Bernd Westphal, der F.A.Z. Es gebe schließlich einen ganzen „Strauß von Unterstützungen“, etwa auch das Kurzarbeitergeld und Steuerstundungen. Die Hilfe müsse jetzt erstmal wirken. Zuvor hatte es Finanzminister Olaf Scholz (SPD) schon abgelehnt, allen Unternehmen wegen der Corona-Krise Steuern zurückzuzahlen.

Nachjustieren muss zwingend das Bundesland Berlin – allerdings in anderer Hinsicht. Dort wurde die Investitionsbank Berlin am Freitag derart mit Anträgen auf die Landeszuschüsse überrannt, dass es zu einer Datenschutzpanne kam. 390 Selbständige, die sich nach ihrem Onlineantrag eine Bestätigung herunterladen wollten, bekamen den Antrag eines anderen Nutzers angezeigt, inklusive Adresse, Personalausweis- sowie Steuernummer und der Bankverbindung. Man werde sich bei allen Betroffenen entschuldigen, sagte ein Sprecher. Zudem zeichnet sich ab, dass weitaus mehr Mittel abgerufen werden als geplant. Schon am Montag sollten für 50.000 Anträge Zuschüsse von insgesamt 500 Millionen Euro bewilligt werden. Da der Senat die Zahl der Solo-Selbständigen und Kleinunternehmen auf 200.000 schätzt, könnten alles in allem 2 Milliarden Euro für die Zuschüsse erforderlich sein. Noch kalkuliert Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) aber nur mit einem Nachtragshaushalt von gut einer Milliarde Euro. Es werde bei Bedarf nachgesteuert, sagte eine Sprecherin.

Akute Pleitegefahr im Gastgewerbe

Aus der Wirtschaft kamen am Montag weitere schlechte Nachrichten. Mehr als jeder zehnte Mittelständler ist nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) durch die Corona-Krise von der Insolvenz bedroht. Die Insolvenz-Sorgen beträfen die mittelständischen Unternehmen ganz besonders, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Im Reise- und Gastgewerbe meldeten sogar 40 Prozent der überwiegend mittelständisch geprägten Betriebe akute Pleitegefahr. Der Maschinenbauverband VDMA teilte mit, 84 Prozent seiner Betriebe litten unter Beeinträchtigungen ihres Betriebsablaufs.

„Einzelne Programme des Rettungsschirms haben das Problem der harten Anspruchsberechtigungsgrenzen“, sagte auch VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann mit Blick auf die Bundeshilfen. „Hier muss mit Bedacht nachgeschärft werden, Ausnahmen müssen möglich sein.“

Auch Ökonomen dringen auf weitere Entlastungen für die Wirtschaft. Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft und Clemens Fuest vom Münchner Ifo-Institut warben auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für steuerliche Rückstellungen in den Unternehmensbilanzen des Jahres 2019 für die Corona-Krise. Das Institut der Wirtschaftsprüfer schlägt einen anderen Weg vor. „Das geltende Recht lässt eine Corona-Rückstellung nicht zu“, sagte Vorstandssprecher Klaus-Peter Naumann der F.A.Z. Er schlägt stattdessen eine „steuerfreie Corona-Rücklage“ vor. Alternativ könnte das Finanzamt „ausnahmsweise eine Ergebnisrechnung zum 30. Juni akzeptieren“. Auch ein solches Instrument könnte die Steuerlast von Unternehmen mindern.